Afrička kuća fudbala navela je u saopštenju da je takmičenje pomereno zbog "nepredviđenih okolnosti", bez navođenja novih termina ili eventualnog novog domaćina turnira, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Prvenstvo, koje ujedno služi i kao kvalifikaciono takmičenje za Svetsko prvenstvo u Brazil 2027, trebalo je da bude održano od 17. marta do 3. aprila. Maroko je trebalo treći put zaredom da organizuje završni turnir.

CAF je naveo da je odluka o odlaganju doneta kako bi se "obezbedio uspeh ovog važnog ženskog takmičenja", uz napomenu da su pripreme za turnir u toku.

Žreb za grupnu fazu proširenog turnira sa 16 selekcija održan je 15. januara, ali kompletan raspored utakmica još nije bio objavljen.

Novo odlaganje ponovo je pokrenulo pitanja o posvećenosti CAF-a razvoju ženskog fudbala. Turnir 2020. godine bio je u potpunosti otkazan zbog pandemije COVID-19, dok je Kup Afričkih nacija 2021. pomeren na početak 2022.

Poslednje izdanje, Kup Afričkih nacija 2024, koje je osvojila Nigerija, odigrano je tek u julu prošle godine zbog sukoba u kalendaru međunarodnih takmičenja.

(Beta)