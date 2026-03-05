Slušaj vest

Utakmica četvrtfinala Kupa Srbije, odigrana u Novom Pazaru između istoimenog domaćeg kluba i Crvene zvezde, bila je poprište još jednog haotičnog stanja na tribinama.

Sukobi navijača sa policijom, potom i međusobni sukobi, bacili su u drugi plan učinak fudbalera na terenu, na kome je Crvena zvezda bila bolja i slavila sa 2:0.

Strasti se nisu smirile ni posle utakmice, pošto su domaći navijači kamenovali autobuse sa navijačima Crvene zvezde.

Usledila je hitna reakcija Fudbalskog saveza Srbije, u kome najoštrije osuđuje ponašanje pojedinih navijača.

Takođe je usledila i reakcija Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije, u kome se ističe da je očuvanje sigurnosti i zaštita života svih aktera apsolutni prioritet.

Ovim povodom se oglasio i ministar u Vladi Srbije Husein Memić.

Ministar turizma i omladine i član SDP-a, uputio je predlog Fudbalskom savezu Srbije.

"Jedan predlog FSS-u, nema dolaska gostujućih navijača. Ušteda višemilionska, policajci sede svojim kućama, normalni ljudi uživaju na tribinama", napisao je Memić na društvenim mrežama.