Ispred zgrade Policijske uprave u Novom Pazaru večeras je izbila tuča.

U tuči su, prema objavi lokalnih medija, učestvovale dve osobe, a kao posledica sukoba na stadionu gde je odigrana utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači

 Dve osobe su uhapšene, navodi isti izvor.

Tokom utakmice na Gradskom stadionu, u nekoliko navrata je izbio totalni haos na tribinama. Navijači Crvene zvezde su se sukobili sa policijom, dok su se pristalice Novog Pazara međusobno tukle.

 Takođe, u centru Novog Pazara došlo je do masovne tuče. Nezvanično, međusobno su se potukli navijači Novog Pazara.

U nekoliko navrata dimna zavesa izazvana pirotehničkim sredstvima, prekrila je teren i ometala fudbalere.

Po završetku utakmice, pristalice domaćeg kluba kamenovale su autobuse sa navijačima Crvene zvezde.

Očigledno se strasti u Novom Pazaru ne smiruju ni nekoliko sati od završetka utakmice četvrtfinala Kupa Srbije.

