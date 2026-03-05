Slušaj vest

Trener Fenerbahčea Domeniko Tedesko hitno je prebačen u bolnicu zbog infekcije pluća.

Kako se navodi u turskim medijima, bolest je zahvatila pluća u velikoj meri i bivši selektor Belgije nalazi se pod stalnim lekarskim nadzorom.

Iz kluba su potvrdili da zbog zdravstvenog stanja neće voditi ekipu na utakmici Kupa Turske protiv Gacijantepa.

"Naš glavni trener trenutno se leči od teške infekcije. Tehnički deo vođenja tima preuzeće pomoćni trener Zeki Murat Gule", saopštili su iz Fenerbahčea.

1/8 Vidi galeriju Žoze Murinjo kao trener Fenerbahčea Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Tedesko je ove sezone sa Fenerom već osvojio Superkup Turske, a glavni cilj je da se dođe do titule prvaka države, koju ovaj klub čeka čak 12 godina, što je neverovatan podatak.

Fener nakon 24 odigrana kola u Superligi Turske ima 54 boda i drugi je na tabeli sa četiri boda manje od šampiona i najvećeg rivala Galatasaraja.

Nadamo se da će sa Tedeskom biti sve u najboljem redu i da će se što pre vratiti svojim redovnim obavezama.

Kurir sport / Sportske.net