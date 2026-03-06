Slušaj vest

Ekipa Intera iz Majamija postala je šampion Amerike pošto je osvojila titulu u MLS-u, a posle svega u Belu kuću primio ih je predsednik SAD, Donald Tramp.

Lionel Mesi, Luis Suarez i ostatak ekipe stigli su kod Trampa i fotografije i snimci ovog susreta obišli su planetu.

Tramp nije propustio priliku da se dotakne i sukoba sa Iranom.

- Američka vojska zajedno sa fantastilčnim izraelskim partnerima nastavlja da totalno razbija protivnika mnogo ranije nego što je planirano i na nivoima koji nikada nisu viđeni ranije. Svakoga sata sve više uništavamo iranske raketne kapacitete onako kako niko nije mislio da je moguće. Čim ispale raketu za četiri minuta pogodimo lansirnu rampu, ne znaju šta ih je snašlo. Mornarica im je nestala, 24 broda u tri dana su potopljena, mnogo brodova. Njihovo protiv vazdušno oružje je uništeno. Svi njihovi avioni su uništeni, nemaju kominikaciju. Uništemo je 60 odsto raketa i 64 odsto lansirnih rampi. Osim toga im dobro ide. Ali tvrdi su i hoće da se bore. Zovu i pitaju kako da se nagode, a ja kažem da su malo zakasnili. Mi želimo da se borimo više nego oni. Imali smo 47 godina horora sa ovom grupom. Zaista nismo imali izbora jer da ih mi nismo udarili oni bi udarili nas jer su ludi. Kada gledamo prvi napad na Iran je bio sjajan. Sada pozivam da vojska i revolucionarna garda predaju oružje. Daćemo vam imunitet i primićemo vas na pravu stranu istorije ili ćete garantovano umreti - rekao je Tramp, a onda se dotakao i fudbala, te obratio Mesiju:

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi i Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Tu smo da odamo počast šampionima MLS-a Inter Majamiju. Moja velika privilegija je da kažem ono što nijedan američki predsednik nije rekao ranije. U Beloj kući je Lionel Mesi. Moj sin je tvoj veliki fan i misli da si sjajna osoba. Ali voli i gospodina koga voli Ronalda. Tu je i trener za koga čujem da je sjajan, Havijer Maskerano. Čuo sam da je sjajan trener. Mada meni je svaki trener koji pobeđuje sjajan.

2025. je bila rekordna sezona za Inter Majami. Ne bi trebalo da kažem ovo jer ćete reći da sam mnogo star, ali gledao sam Pelea dok je igrao u Kosmosu. Ne znam jesi li ti bolji od Pelea? Mada ja mislim da si ti - zaključio je Tramp.

Pogledajte i vi kako je izgledao dolazak Donalda Trampa na ovaj susret:

