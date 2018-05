ODUSTALI OD SP JER NISU MOGLI DA IGRAJU BOSI: Legenda o reprezentaciji Indije iz 1950. još uvek živi! (VIDEO)

Indijci su iznenadili svet svojim nastupom na Letnjim olimpijskim igrama 1948. godine u Londonu. Njihov nacionalni fudbalski tim, kompletno bez kopački, pa čak i bilo kakve druge obuće – neki su na teren istrčali u čarapama, a ostali potpuno bosi – jedva je izgubio od Francuske 2:1.

Trikolori su se pošteno namučili – poveli su posle pola časa igre, ali je bosonogi Raman u 70. minutu izjednačio!

Tek su u samom finišu (89. minut) ponovo uspeli da uguraju loptu u gol (pre)skromne azijske selekcije.



Taj susret je i bez ovih, najblaže rečeno, neobičnih detalja privlačio veliku pažnju javnosti, jer je to bio prvi međunarodni nastup Indije od proglašenja nezavisnosti od Velike Britanije.



Posle toga su na nesvakidašnji način dobili i poziv od FIFA za učešće na Svetskom prvenstvu u Brazilu, 1950.



Domaćin Brazil i osvajač prethodnog šampionata Italija, bili su sigurni učesnici. Trebalo je popuniti još 14 mesta... Svetska kuća fudbala je rešila da to učini sa sedam selekcija iz Evrope, šest iz Južne i Severne Amerike, i da jedan učesnik bude iz Azije.



Problem je nastao kada su se tri od četiri pozvane reprezentacije sa azijskog kontinenta povukle i pre početka kvalifikacija. Reč je o Filipinima, Indoneziji i Burmi.

To je značilo da četvrta, Indija, automatski ide u Brazil, što bi bio njihov debitantski nastup na SP. Kasnije će se ispostaviti da je to ujedno bila njihova jedina šansa u istoriji da se pojave na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri. Do dana današnjeg se nisu kvalifikovali.

FIFA im je tada jasno stavila do znanja da im neće dozvoliti da igraju bez opreme. A izedne od najmnogoljudnijih nacija na planeti stiže iznenađujući odgovor – povlačimo se sa

SP!



Decenijama kasnije se prepričavalo da su to učinili jer nisu mogli da igraju bosonogi. No, da li je to prava istina?



Pre svega treba imati na umu da se prvenstvo 1950. godine održavalo u dalekom Brazilu. Nimalo nije bilo jednostavno tih godina stići do južnoameričkog kontinenta. Recimo, tim Turske je odustao iz finansijskih razloga.



Ova „alternativna teorija“ o povlačenju Indije zbog nedostatka sredstava koja se pojavila tokom godina zvuči razumno... Ali je ipak odbačena! Zašto?



Kasnije je obelodanjeno da je domaćin Brazil hteo da im plati većinu troškova samo da ih dovede, jer bi ostali bez predstavnika Azije i sa jednom grupom sa samo dve ekipe. To se na kraju i desilo! Umesto 16, bilo je 14 učesnika.

Indijski fudbalski savez (AIFF) je u zvaničnom dopisu naveo da ne dolaze zbog

„neslaganja oko selekcije igrača i nedovoljno vremena za uigravanje tima“.



Ali i u to je malo ko poverovao.



Pravo rešenje ove zagonetke „ponudio“ je indijski ogranak magazina „Sports ilustrejtid“. Urednik Kaušik Bandopadjaj tvrdi da je temeljnim istraživanjem došao do istine – indijski savez nije shvatao ozbiljno ovaj sportski događaj, jednostavno su ga potcenili.



Sailen Mana, čovek koji je trebalo da bude kapiten Indije u Brazilu, potkrepio je ovu tvrdnju. „Tada nismo imali ideju šta je Svetsko prvenstvo. Da smo bili malo bolje informisani, sami bismo preuzeli inicijativu. Za nas, Olimpijske igre su bile sve. Nije postojalo ništa veće“, rekao je za „Sports ilustrejtid“.



Odustajanje im je dodatno „olakšala“ činjenica da su se tri azijske reprezentacije već povukle. Problema sa „bosim nogama“ izgleda nikada nije ni bilo!



„Indijski fudbal bi sada bio na potpuno drugom nivou da smo otputovali“, tužno je zaključio Mana.



Kurir sport

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir