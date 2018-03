ALIMPIJEVIĆ PONOSAN NA IGRAČE: Izgubili od Fenera, ali mnogo dobili

"Izuzetno sam ponosan na svoje igrače i ono što su uradili do sada. Nemam ništa da zamerim. Napravili smo 11 pobeda u Evroligi. Dobijamo sve više na ovakvim utakmicama. To je još jedna od veoma važnih stvari da bismo istrajali u borbi do kraja", rekao je Alimpijević novinarima posle utakmice.

Zvezda je izgubila od Fenerbahčea u hali "Aleksandar Nikolić" sa 80:63 u 28. kolu Evrolige, posle čega ima skor od 11 pobeda i 17 poraza.

"Da li će biti sedam ili devet razlike, da bi neko rekao da je manje težak poraz, to me ne zanima. Mnogo mi je važnije da dobijem što više igrača jer želimo da u ABA ligi budemo najbolji", istakao je trener Crvene zvezde.

Milko Bjelica nije nastupio, a Alimpijević je kazao da je to bila njegova odluka jer je imao manji problem i nije bilo potrebe da igra. Dodao je da iskusni centar nije preskočio nijedan meč ove sezone i da je zaslužio da odmori.

Crveno-bele u nedelju čeka utakmica u Baru protiv Mornara, u kojoj će imati priliku da se plasiraju u finale ABA lige.

Alimpijević je naveo da je veoma srećan što je protiv Fenerbahčea publika "u teškim trenucima prepoznala" da je ekipi potrebna podrška i da je napravljena "jedna od najboljih atmosfera" ove sezone.

Po njegovim rečima, Zvezda je želela da iznenadi Fenerbahče.

"Počeli smo utakmicu sa željom da budemo što bolji i iznenadimo Fenerbahče jer bi bilo bezobrazno krenuti sa idejom da dobijemo evropskog prvaka, dok nemamo šanse za prvih osam, a imamo pred sobom plej-of ABA", rekao je Alimpijević.

Alimpijević je poželeo Fenerbahčeu da osvoji Evroligu ove sezone, "jednostavno jer je Željko Obradović jedini trener iz Srbije koji je u Top8".

Zvezda će u narednom, pretposlednjem kolu Evrolige 30. marta dočekati Real Madrid.

