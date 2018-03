PRVI ČOVEK PARTIZANA ŽESTOKO OPLEO PO DULETU Ostoja Mijailović : On bi da ja iz svoje firme uzmem 7 miliona evra kako bih ispeglao njihove gluposti! Sam je sebi dužan!

Partizan je zbog dugovanja najtrofejnijem treneru u istoriji crno-belih, ali i Nemanji Gordiću, pod blokadom BAT i ne može da registruje nove igrače.

Na pitanje kako klub planira da reši ovaj problem i da li je razgovarao sa Vujoševićem, prvi čovek Partizana je rekao sledeće:

"Obaveze koje mi plaćamo danas su nastale iz perioda Duška Vujoševića. Nismo se videli. Nemam potrebu da razgovaram sa njim. On je rekao šta je njegov stav i šta je njegova želja... Ne pada mi na pamet da razgovaram sa njim. Ja njega ne vređam kao što on vređa mene. Sa 22 godine otvorio sam servis, a danas imam kompaniju koja je prošle godine dobila nagradu za najbolju u Istočnoj Evropi po svim parametrima. To je moja referenca. A to što će neko da kaže da sam samo član neke stranke i da nisam to što jesam, to je njegova sramota, a ne moja. Ne želim da ga komentarišem apsolutno. Mi ćemo se protiv njega boriti na svoj način. Ne želim da Partizan njemu ostane bilo šta dužan. Borićemo se i sa BAT. Vujošević ima svoja prava, mi imamo svoja. On ima određenu podršku, što mislim da i zaslužuje, u javnosti, ali na ovakav način funkcionisati stvarno nema smisla".

"Ispada da je meni pripalo da do 2018. moram da vratim dugove koji su nastali u proteklih deset godina. On verovatno razmišlja da bi ja trebalo iz svoje kompanije da uzmem jedno 7 miliona evra kako bih ispeglao sve njihove gluposti koje su napravili. I to onda nema nikakve veze sa njima, nego ima sa mnom. Ja sam dužan njima, a ne oni meni. To nije istina, oni su sami sebi ostali dužni", rekao je za Sportklub Mijailović.

Kurir sport/ SK, foto: Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV SPORT) DA LI JE BANE IVANOVIĆ VAZNIJI OD REPREZENTACIJE?! Ili se mediji bave trivijama?

Kurir

Autor: Kurir