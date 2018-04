(VIDEO) BRAVO, KRALJU! SRBIN ŠOKIRAO MEMFIS! Bogdan u poslednjoj sekundi za pobedu Sakramenta!

Iako nije blistao tokom meča, bio je najbolji kada je to bilo najpotrebnije! Ponovo je pokazao da je pravi lider tima iz glavnog grada Kalifornije. Preuzeo je odgovornost i na sekund i po pre kraja meča postigao koš za pobedu!

"Vežbao sam ove šuteve, nekad pogodiš nekad ne. Dobar je osećaj, naročito kad imaš loše veče, kao što sam ja imao. Pokušavao sam da pronađem ritam u napadu", rekao je Bogdanović posle utakmice.

Bogdan nije ima šutersko veče. Postigao je osam poena uz šut iz igre 4/11. Zabeležio je i četiri asistencije, skok i ukradenu loptu.

Timovi su se konstantno smenjivali u vođstvu tokom prve tri četvrtine, a do prve dvocifrene prednosti na meču su došli Kingsi i to posle trojke Džastina Džeksona za 83:71, sredinom poslednje deonice. Grizliji su par minuta kasnije napravili seriju 10:0 i poravnali na 87:87, a posle trojke Dilona Bruksa su imali minimalnu prednost na sedam sekundi do kraja meča (93:92).

Kurir sport, foto: AP

Kurir

Autor: Kurir