(VIDEO) JOKIĆ KAO OD ŠALE: Još jedan tripl-dabl Srbina u petoj uzastopnoj pobedi Denvera

Nagetsi su pobedili Los Anđeles Kliperse 134:125 i izbacili direktnog konkurenta iz borbe za dogiravanje.

Srpski centar je pre kraja treće četvrtine imao dvocifren učinak u tri statističke kategorije, a meč je završio sa 23 poena (9/14 iz igre) uz po 11 skokova i asistencija.

Najefikasniji u petoj uzastopnoj pobedi Nagetsa bio je Vil Barton sa 31 poenom, 19 je postigao Džamal Marej uz sedam asistencija, 15 je ubacio Pol Milsap, 13 Vilson Čendler, 11 Mejson Plamli i deset Devin Heris.



Nagetsi dele osmu poziciju na tabeli sa Minesota Timbervulvsima sa skorom 45-35, a oba tima će odigrati još po dva meča.

Jokić je došao je do svog devetog tripl-dabla u sezoni već na više od dva minuta do kraja treće četvrtine - on je tada imao 21 poen, 10 skokova i 10 asistencija.

U poraženom timu Klipersa istakli su se Tobajas Heris sa 36 poena i Lu Vilijams sa 24 poena.

Drugi srpski centar u ovom duelu Boban Marjanović imao je 9 poena (2/3 iz igre, 5/6 slobodna bacanja) i 8 skokova za tek 9 minuta.

Klipersi su izgubili svaku šansu za plej-of nakon ovog poraza, iako su pre duela imali minimalne izglede da se tamo nađu.

Bila je to peta uzastopna pobeda Nagetsa, koji će u samom finišu regularne sezone pokušati da se plasiraju u plej-of, budući da im je prethodne sezone doigravanje izmaklo baš u poslednjim mečevima sezone.

kurir.rs / kurir sport

foto: AP

Kurir

