DENVER SPREMIO BRDO PARA ZA SRBINA: Jokiću ugovor od 150 MILIONA dolara

Nikola Jokić na leto postaje ograničeno slobodan agent, a Nagetsi mogu da mu ponude maksimalan ugovor od oko 150 miliona dolara.

- Pred nama je veoma važna odluka. Nikola će biti ovde dugo, on je momak koji je neverovatan, brzo se razvio i svi ga ovde volimo, a i on voli Denver. Što pre uspemo da osiguramo njegov potpis na dugoročnom ugovoru, to bolje. Naše nastojanje jeste da to uradimo što pre, ono što ga drži ovde što je duže moguće jeste ono što je najbolje za nas i za tim - izjavio je Koneli i dodao:

- Imamo mlado jezgro tima, trojica naših najboljih igrača imaju 23 (Heris), 22 (Jokić) i 21 godinu (Mari).

Denver je ove sezone zamalo ostao bez plej-ofa u NBA ligi. Na kraju regularnog dela imali su skor 46/36, a plej-of im je izmakao u poslednjem meču, pošto su u produžetku poraženi od Minesote rezultatom 112:106.

Kurir / A. R.

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir