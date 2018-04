(VIDEO) URNEBESNO! Navijač poverovao u lažnu vest da je Čović predložio da Budućnost postane Crvena zvezda i igra Evroligu u Beogradu! ONO ŠTO JE REKAO ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA

Podgoričani su prekinuli trogodišnju dominaciju crveno-belih, osvojili svoju prvu regionalnu titulu i ujedno posle dve decenije se vraćaju u Evroligu.

Ovaj događaj je poslužio portalu Njuz.net (koji je inače osmišljen kako bi se široke narodne mase malo zabavile čitajući izmišljene vesti, i to je naglašeno na sajtu!) da se našali na tu temu, te su između ostalog napisali kako je 'predsednik Zvezde Nebojša Čović predložio Budućnosti da Evroligu igra u Beogradu pod imenom Crvena zvezda'.

Iako je reč o šali, bilo je i onih koji su to shvatili ozbiljno i poverovali u tu izmišljenu priču. Jedan od navijača koji je u to poverovao javio se uživo u program SOS kanala sa svojim komentarom.



"Navijače Budućnosti ćemo zamoliti da obuku crveno-bele boje, promene grb i klupske boje, a sve ostalo bi bilo kao i do sada...", čitao je navijač tekst sa portala kada ga je voditelj prekinuo pitanjem gde je pročitao te informacije.

Navijač je nastavio o tome kako će crnogorski navijačli sa Pravnog fakulteta popuniti halu tokom Evrolige, dok voditelj nije mogao da prestane da se smeje.



"Polako...pa gde ste to pročitali?! To je Njuz.net, satirično šaljivi portal, nije to istina", odgovorio mu je voditelj, na šta se nadovezao navijač:

"Pa, ne znam. Meni ovo deluje realno. Ja da sam znao da je šala, ne bih se javio", bilo je sve što je dodao ovaj simpatični navijač, nakon čega se voditelj zahvalio na uključenju.

