(VIDEO) ČANAK NEZADOVOLJAN I PORED UBEDLJIVE POBEDE: Ovo je poražavajuće, Partizan nije favorit!

Crno-beli su startovali odlično, brzo stekli prednost, ali je onda prema rečima Čanka, usledio poražavajuć i zabrinjavajući pad.

''Jedina dobra stvar je pobeda, ostalo je vrlo poražavajuće i zabrinjavajuće. Rade se iste stvari kao sa prijateljskih utakmica: dobro otvaranje i onda dolazi do samozadovoljstva i do potcenjivanja bez ikakvog osnova ili valjanog razloga. Šta god da je, ekipe koje su objektivno slabije od nas se vraćaju i ulaze u seriju, a mi u nervozu, umesto da bude priprema za dalje, ''rekao je Čanak posle utakmice sa Vojvodinom (90:67).

Zatim je pojasnio i uputio predstavnike medija na nedostatke u igri, ali i najavio da Partizan sa takvim pristupom nije favorit protiv FMP-a u meču drugog kola predstojećeg vikenda.

''Nedopustivo je da Vojvodina, koja je na svakoj poziciji niža od nas za poziciju, ima 20 skokova više – to nema veze ni sa taktikom ni sa odbrambenim zamislima, nego je to do želje i koncentracije. Uz dužno poštovanje Vojvodini, ona je ipak došla kao sedma ekipa iz KLS, a imala je 20 ofanzivnih skokova, a mi 19 izgubljenih lopti. To nije dobar podatak. Ostaje nam da u nedelju odigramo koncentrisanije, fokusiranije. U ovakvoj situaciji nismo favoriti protiv ekipe koja igra ABA, a FMP igra ABA ligu , ''rekao je Čanak.

Nije znao da odgovori šta je pravi razlog takvog pristupa njegovih pulena.

''Da znam, ja bih ga otklonio ili probao da otklonim. Jednostavno, ne znam. Dobro počnemo, a onda deluje da će utakmica ići prema očekivanjima, ali onda ode u suštu suprotnost. Zahvaljujući pre svega ekipi Vojvodine, naravno, ali nedopustivo je da Partizan, koji želi trofeje i plej-of na svom terenu primi za četvrtinu 31 poen od ekipe koja je bila sedma u KLS, opet, uz poštovanje prema protivniku , ''podvukao je strateg ‘parnog valjka’ i dodao da će novajlija Amida Brajma tek pokazati svoj puni kvalitet, jer je odradio tek jedan trening sa novim saigračima.

Kurir sport

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir