TURSKI KOŠARKAŠ SEMIH ERDEN HVALI: Derbi Zvezde i Partizana je najveći u Evropi

- Za mene je to najvažniji derbi. Igrao sam u derbiju Fenera i Galate, ali to nije bilo tako dobro kad sam bio akter. Svi drugi derbiji su mnogo drugačiji. Sećam se da sam se u Beogradu pribojavao šetnje ulicama. Tamo je košarka u rangu fudbala, a dva najjača tima igraju u istom gradu - rekao je Erden.



Sa iskustvom NBA igrača, Erden kaže da je Srbin Željko Obradović najbolji evropski trener, ali da njegov sistem rada ne bi mogao da prođe u Americi:

- NBA liga je koncipirana tako da su u prvom planu igrači. Željko je najbolji trener Evrope, ali on ne bi prošao u NBA, jer bi naišao na probleme sa igračima, čak i s javnošću, zbog svog karaktera. Mislim da i on to zna.

