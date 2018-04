BOJANA STEVANOVIĆ ZA KURIR: MVP ŽKLS prenosi svoje prve utiske posle osvajanja velikog priznanja

Pre svega sve čestitke za osvajanje nagrade “Gordana Bogojević Kovačević“ i zvanju najkorisnijeg igrača regularnog dela ŽKLS.

- Tvoji prvi utisci posle osvajanja nagrade “Gordana Bogojević Kovačević“ ?

Presrećna sam što je ovo priznanje ostalo kod mene s’ obzirom koliko kvalitetnih igračica imamo u ligi.

- Da li bi se nekome posebno zahvalila za ovu nagradu i koga još smatraš zaslužnim za ovaj uspeh ?

Pa naravno, ovo priznanje se prepisuje i mom klubu, tačnije svim saigračicama i treneru koji su tokom cele sezone bili uz mene. Nije sve išlo tako lako, ali uz njihovu pomoć sam uspela da dam svoj maksimum.

- Pošto si već osvajala zvanje MVP lige, šta te je motivisalo da se ponovo boriš za istu nagradu ?

Iskreno, nije mi u planu bila ova nagrada. Od početka sezone pričam o tome kako želim da budem asistent, tako da sam više bila fokusirala na asistencije i razigravanje saigračica, a ovo priznanje je došlo sa tim.

- Koliko misliš da je timski rad bitan za dobijanje jedne individualne nagrade kao što je ova ?

Pa kao što sam rekla, polovina nagrade se prepisuje mom timu i zahvaljujem im se ovim putem na sjajne dve sezone. Ovde su mi odlični uslovi za igru i treninig, društvo mi je sjajno, i sve to je znatno uticalo na mene i moje rezultate.

- Kako ostale igračice reaguju na ovaj tvoj uspeh ? Da li misliš da si na ovaj način stekla određeni respekt kod protivnica, a da je kod saigračica proradila sujeta ?

Ma ne, verujem da toga nema kod nas, svi mi iz kluba iskreno čestitaju od srca. A što se tiče respekta protivnica u igri zbog nagrade, ni za to ne verujem. Jeste da je nagrada vredna poštovanja, ali kao što kaže ona maksima – na teren ponesi samo igru, tu se zaboravljaju i prezimena i trofeji.

- Bez obzira što si proglašena za najkorisniju igračicu lige, samim tim i najkompletniju, da li misliš da u tvojoj igri ima mesta za još napretka ?

Naravno, ima još dosta mesta, da ne počinjem da nabrajam šta bih sve dodala u mojoj igri. Naravno, to ne znači da nisam zadovoljna sa ovim što sada pružam.

- Koji segment tvoje igre je tvoja najveća prednost, a koji deo igre bi volela da unaprediš ?

Verovali ili ne to je šut, samo što ne može da dođe do izražaja jer jako slabo šutiram. Eto to bih za početak da se promeni, više šuta, manje prodora.

- Da li si očekivala bolje rezultate sa ekipom Šapca ? Je li bilo govora o plej-ofu ?

Iskreno, potajno jesam, ali opet mlada ekipa, mali roster, lođe smo se snalazile u nekim završnicama gde smo imale šansu da dođemo do bitnih bodova za plej-of. Mislim da je u nekim momentima neiskustvo odredilo dalji tok naše sezone.

- Da li si tokom ove sjajne sezone dobijala ponude drugih klubova i kako je to uticalo na tebe i tvoju igru ?

Jesam, dobila sam ponude raznih klubova, prosto mi se ponavlja priča iz prošle sezone. Sada sam malo iskusnija po tom pitanju, nisam puno razmišljala o tome, samo sam bila fokusirana na igru i sve mi se isplatilo na kraju sezone.

- Da li si nešto planirala za narednu sezonu, kakvi su ti dalji ciljevi ?

Još uvek nisam razmišljala o tome. Za sada imam plan da se odmorim od duge i naporne sezone i polako razmislim šta dalje, bez pritiska. Ako ostanem u Srbiji, to će svakako opet biti samo Šabac.

- Da li bi se okušala van granice Srbije i šta generalno misliš o internacionalnoj karijeri ?

San svakog igrača je da se okuša van teritorije svoje države. Ne želim ništa da spekulišem, da ne bih sebi nabijala nepotreban pritisak.

- Šta bi za kraj poručila devojčicama koje sanjaju o nagradi “Gordana Bogojević Kovačević“, šta je ključ tvog uspeha ?

Bitno je da vole košarku i da su posvećene. Ništa ne dolazi samo od sebe, sve je plod dobrog i upornog rada, a rezultat vremenom dođe kao nagrada za uloženi trud.

Kurir sport/ Nemanja Ilić

