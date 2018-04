(VIDEO) URNEBESNO! NOVICA OTKRIO ZAŠTO JE HTEO DA PREBIJE NIKOLU JOKIĆA: Došlo dete buckasto, nezgrapno i ...

Novica je u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem" ispričao kako hteo da prebije Nikolu Jokića na jednom treningu u Megi jer mu je probacio loptu kroz noge.

"Da... Znaš šta, taj mali...Pričamo o Joki koji je sad NBA zvezda, ali tad je došlo dete buckasto, nezgrapno... Trči, nema mišić, skine se u svlačionici ja gledam i kažem 'sine jesi li nekad nešto radio'... Međutim, prvu vežbu koju mu Miloje (Dejan Milojević) pokaže, nekih šest promena, on uradi kao od šale. Nešto s čim bi igrači od 25, 26 godina imali problema i pitali, čekaj šta si mi rekao. A on, odsluša šta treba i bam – kao kap.

E sad, Deki mu je pokazivao trikove, jer je on pun tih nekih trikova i fora da mene nasamari. To je bila neka finta kod koje je on probacio meni loptu kroz noge, gde ja uopšte nisam video loptu. U momentu kako je probacio on je položio loptu u koš. Svi su počeli da se smeju, cela ekipa mi se smeje... On je imao 17 godina i ja na njega krenem, a on kaže: 'Šta ti je bre budalo'... Nisam mogao da verujem da me je neko toliko ispalio" ispričao je uz osmeh kapiten Partizana.

Na 1:06:15 možete pogledati kako Novica Veličković prepričava ovu zaniljivu anegdotu.

