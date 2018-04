EVO ZAŠTO SE ZVEZDA NADA EVROLIGI: Džikić priznao kakve probleme ima Budućnost

Džikić je rekao da je najveći problem sa dvoranom "Morača", jer mora da se podigne kapacitet tribina.

- Postoje preduslovi za naše igranje Evrolige, ali i realni problemi. Pre svega to se odnosi na uslove igranja u našoj dvorani, u Morači. Dvorana nekako mora da dođe do 5.000 sedišta, to je osnovni preduslov za igranje s najboljima - rekao je Džikić.

Ali, to nije i jedina prepreka.

- S druge strane, prema onome što ja znam, pronalaženje materijalnih uslova neće biti lako, ali je izvodljivo. Ekipa mora da bude bolja da bi bila konkurentnija. Sledeći potreban korak je dizanje organizacije kluba na nivo koji zahteva Evroliga – organizacija utakmica, tiketing, marketing, sve ono što zovemo 'košarkom izvan parketa'… U svakom slučaju, to je izazov za klub, za grad, pa i za državu - istakao je Aleksandar Džikić.



Kurir sport / Germanijak.hr

Foto: Vijesti / Savo Prelević

Kurir

Autor: Kurir