DUŠAN ALIMPIJEVIĆ BESAN POSLE BORCA: Moj tim nije zaslužio da pobedi u ovom meču

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u trećem kolu Superlige od ekipe Borca iz Čačka.

Posle meča trener Crvene zvezde izjavio je:

''Došli smo u Čačak da odradimo utakmicu i to nije dobro. Ponavljamo neke stvari po ko zna koji put. Kad ne uđete koncentrisani u meč, onda ne ide. Samo mali procenat vrhunskih sportista može da uhvati koncentraciju tokom utakmice, ostatak, kao što je to slučaj sa mojim timom, treba to da uradi pre utakmice“, rekao je Alimpijević i dodao:

„Ni u jednom delu igre nismo pokazali da zaslužujemo pobedu, promašili smo 15 penala i 21 trojku, a imali smo nekoliko otvorenih šuteva. Borac je imao veću želju i energiju“.

Plejmejker i povratnik u crveno-bele redove Filip Čović bio je najbolji u Zvezdi sa 18 poena.

„Za mene je ovo šok. U Zvezdi sam tek sedam dana i nisam očekivao da se ovo desi. Nismo ušli u utakmicu onako kako je trebalo i onako kako smo se dogovorili. Mislili smo da će protivnik sam sebi ubacivati loptu u koš. Morali smo mnogo čvršće, koncentrisanije“, rekao je Čović.

