(VIDEO) PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKI NIZ: Crno-beli se mučili sa Metalcem! Pobednik rešen u poslednjih pet minuta

Partizan se mučio sa Valjevcima tokom čitavog meča. Loše su Valjevci ušli u meč i prve poene su postigli tek posle tri minuta aktivne igre. Kako je vreme prolazilo tako su gosti podizali nivo igre. Partizan se dosta mučio u napadu,a li je uspevao da do poluvremena kontroliše rezultat.

Ipak, u drugom delu igre Valjvci su osetili da mogu više i serijom 9:0 preuzeli vođstvo.

Shvativši ozbiljnost situacije Nenad Čanak na parket vraća nosioce igre koji prave veliki prokret u poslednjem kvartalu i donose pobedu svom timu.

Najefikasniji u novoj pobedi Partizana bio je Najdžel Vilijams-Gos sa 24 poena uz sedam asistencija i pet skokova, 17 je postigao Vanja Marinković, dok je 14 dodao Đorđe Gagić uz sedam uhvaćenih lopti.



Đukan Đukanović je bio prvi strelac Metalca sa 17 poena uz šest skokova, dok su po 15 postigli Josip Mikulić i Aleksandar Vasić koji je zabeležio dabl-dabl sa 12 asistencija.



Dvocifren učinak imao je i Đorđe Kaplanović sa 14 poena, dok je Nenad Nerandžić dodao osam uz 12 uhvaćenih lopti.



Partizan predvodi Grupi B sa 5-0, dok je Metalac i dalje bez pobede pa je na dnu sa 0-5. U sledećem kolu crno-beli gostuju Vojvodini, a Metalac čaeka FMP, 4. maja.

TOK MEČA:

ČETVRTA ČETVRTINA: Pre svega odličnom igrom u ovom kvartalu crno-beli su nastavili pobednički niz u Sueprligi Srbije. Pogađali su sve ono što su promašivali tokom čitavog meča, a greške su sveli na minimum.

TREĆA ČETVRTINA: Metalac je osetio da može čak do pobede na gostovanju, pa su krenuli silovito da napadaju crno-bele. Tokom čitavog kvartala Partizan je kontrolisao rezultat, ali serijom 9:0 Valjevci okreću rezultat i u poslednih 10 minuta ulaze sa prednošću od jednog poena.

DRUGA ČETVRTINA: U nastavku se igra u serijama. Partizan je dva puta stizao do svoje najveće prednosti koja je dva minuta pre kraja prvog dela igre bila i dvocifrena. Metalac se brzo oporavio od šoka, pa su do kraja drugog kvarta uspeli da smanje zaostatak na dva koša. Deluje da crno-beli neće lako doći do nove pobede u Superligi. Valjevci igraju na sve ili ništa, nemaju šta da izgube.

PRVA ČETVRTINA: Metalac je loše ušao u utakmicu, pa je tek posle 3 minuta aktivne igre uspeo da postigne prve poene. Kako se utakmica odmicala tako su Valjevci podizali nivo igre i polako uspeli da stignu do egala. Odličnom odbranom gosti su uspeli da većinu poena postignu iz kontri, a veliki broj grešaka crno-bele je koštao ozbiljnijeg vođstva.

Partizan je trenutno prvi u ''grupi B'' sa četiri pobede u isto toliko susreta.

Metala je na poslednjem mestu tabele bez i jedne pobede.

Ova dva kluba su poslednji meč odigrala davne 2015. godine, još dok je Metalac nastupao u ABA ligi.

Veljevci su tada uspeli čak da savladaju crno-bele u regionalnom takmičenju rezultatom 67:64. Partizan im je uzvratio na svom terenu dva meseca kasnije sa 81:70.

Kuriri sport

Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir