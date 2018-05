(VIDEO) BILO JE KRAJNJE VREME DA NEKO IZVAN BEOGRADA OSVOJI ABA LIGU: Legenda srpske košarke Žarko Paspalj srećan zbog uspeha Budućnosti

Podgoričani su prvi put osvojili regionalno takmičenje prekinuvši trogodišnju dominaciju Crvene zvezde.

"Zasluženo. Pobeda u prvom meču u Beogradu, Budućnosti je donela ogromnu energiju i motiv. Dopalo mi se kako su momci igrali. Velika je to stvar za Budućnost, a i krajnje je vreme da je neko van Beograda postao šampion i podigao trofej ABA lige. To je dobro za košarku", rekao je Paspalj sa podgoričku TV Vijesti.



Podgoričani su ovom titulom počeli da se porede sa Partizanom, Jugoplastikom, Bosnom, Cibonom koji su osvajali bivšu Prvu ligu Jugoslavije.



"Teško je uopšte porediti ovo i ono vreme i ovu košarku, sistem takmičenja. Mnoge su stvari različite. Liga podseća na nešto što je bilo ranije, ali nije za poređenje. Ne zbog kvaliteta ili zbog nečega drugog. Jednostavno, bili su drugačiji uslovi, vremena.. Od 2001. godine pričamo o regionalnoj ligi u nekom drugom formatu i to tako treba da se računa".

foto: Zorana Jevtić

Budućnost bi sledeće sezone trebalo da nastupi u Evroligi, ali sve zavisi od organizacije kluba i sređivanja "Morače", za koju je Paspalj emotivno vezan.



"Bio sam na otvaranju dvorane 'Morača' kao klinac, kada je igrala reprezentacija SFRJ sa Univerzitetom Vičita stejt i to je bio veliki dan za sport u Crnoj Gori. Ta sala će ostati centar dobrih stvari. 'Morača' ima dobru atmosferu, to se posebno videlo protiv Zvezde. Dobro je što je država zainteresovana da se dvorana renovira, a pretpostavljam da će Budućnost moći da igra u njoj, normalno nakon određenih adaptacija".

Paspalj je bio jedan od prvih igrača iz bivše Jugoslavije koji je zaigrao u NBA ligi, otvorio je vrata Draženu Petroviću, Vladu Divcu, Toniju Kukoču, Dinu Rađi...

Nažalost, San Antonio Sparsi nisu bila njegova najsvetlija tačka u bogatoj karijeri, ali je ostao veliki prijatelj sa trenerom "Mamuza" Gregom Popovičem, koji mu se i našao u teškim trenucima jesenas.



"On je moj veliki prijatelj i veliki čovek. To što mu je Bog dao da postane – zaslužio je. Mnogo je dao košarci. On je divan čovek. Ponosan sam što ga imam za prijatelja. Voli da dođe u Crnu Goru. Znam da dolazi. Bio je oduševljen onim što je zatekao. Znam da se uvek raduje svakom dolasku. U avgustu dolazi u Beograd, gde NBA organizuje humanitarnu akciju. Radujem se što ćemo se opet videti. Biće mi drago da mu učinimo boravak što ugodnijim", istakao je Paspalj.



U tekućoj NBA sezoni sjajne igre su prožali momci sa ovih prostora – Nikola Jokić, Dario Šarić, Bogdan Bogdanović, Jusuf Nurkić, Nikola Vučević, on ipak ističe Nikolu Mirotića.



"On je imao najveći napredak, koji je ostvario iz nerešene situacije u Čikagu. Izabrao je fantastičan trejd u Nju Orleans. Tu je našao je sebe. To je velika stvar za igrača. Nekad je potrebno malo sreće i malo prostora, neke stvari moraju da se poklope. Gledajući ga mislim da je uradio dobar posao. Iznenađen sam kvalitetom i na kojem nivou igra. On pokazuje ogroman potencijal".



Za razliku od mnogih košarkaških asova, nakon igračke karijere nije se okušao u trenerskim vodama.



"Nikad me to nije interesovalo. Kada je trebalo da pokušam, očito nisam mogao da izađem iz patika u nešto što se zove trenerski sako. Mene to nikad nije interesiovalo. Ostao sam po strani. Ne mogu da kažem da mi je žao. Da bi bio veliki trener moraš da pokažeš drugu vrstu energije, koju ja nisam imao ili je nisam pokazao. Svi ljudi koji su bili u košarci trebalo bi da ostanu u košarci, jer svojim iskustvom mogu da budu iskrena i dobra pomoć", zaključio je Paspalj.

Kurir sport/Vijesti.me

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir