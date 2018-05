SERHIO LJUJ: Beograd je lud za košarkom!

Ljulj je sa svetom podelio svoje viđenje Beograda, onako kako ga on pamti, a naš narod je opisao kao pravu košarkašku naciju koja pravi ludu i nezaboravnu atmosferu u dvorani.

- Ove godine Fajnal for igramo u Beogradu, gradu koji je lud za košarkom. Srpski navijači vole košarku i siguran sam da ćemo igrati u sjajnoj atmosferi - rekao je Ljulj.

Real će na završnom turniru igrati protiv moskovskog CSKA, a jedan od najboljih igrača kraljevskog kluba jedva čeka da kroči na parket, pogotovo jer je ove sezone pauzirao više od osam meseci zbog povrede kolena.

- Veoma sam srećan što sam se vratio i što je ekipa uspela da se plasira na fajnal for. Pred nama je najvažniji trofej u sezoni i mi moramo da budemo spremni. Igranje na fajnal foru je posebno samo po sebi. Sve se odigrava u tri dana - polufinale i finale. Ti trenuci su zaista posebni - zaključio je Ljulj.

Fajnal for 2018. Evrolige održaće se od 18. do 20. maja u Štark areni, a branilac titule Fenerbahče igraće protiv ekipe Žalgirisa.

PAPRENO: Ljuj ne zna da neće biti Srba

Nema karata za srpski džep!

Ako ste ovdašnji lubitelj košarke, a tek sada ste se setili da kupite ulaznice za fajnal for Evrolige (18 - 19. maj), bolje da dobro zavirite u svoj novčanik. Ono malo karata što je ostalo, na pojedinim specijalizovanim sajtovima prodaju se za pravo bogatstvo.

Ulaznice se uglavnom kupuju pre ko zvaničnog sajta Evrolige, gde piše da su VIP i ostali najbolji sektori rasprodati. Međutim, postoje neki sajtovi preko kojih se mogu kupiti ulaznice "iz druge ruke", a cene uopšte nisu ohrabrujuće i kreću se od 300 evra za mesta pod krovom do čak 7.500 evra za pozicije iza koša. Radi se o ulaznicama za oba dana.



Fajnal-for Beograd

18. maj

Fenerbahče - Žalgiris 18.00

CSKA - Real 21.00

19. maj

Za treće mesto 17.00

20. maj

Finale 21.00



