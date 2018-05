GODINU DANA NISU PRIČALI, A SADA SU KUMOVI: Teo otkrio zašto je bio u žestokoj svađi sa Krstićem i kako je jedan poziv Novice rešio problem! (VIDEO)

Srbija je 2009. godine osvajanjem srebra na Evropskom prvenstvu u Poljskoj napravila neverovatan uspeh. Među najzaslužnijima za veliki uspeh bili su Nenad Krstić i Miloš Teodosić. Ovaj tandem bio je noćna mora za protivničke odbrane, a malo ljudi zna da su Teo i Krle tada bili u svađi, da nisu razgovarali.

Teodosić je gostujući u emisiji "Veče kod Ivana Ivanovića" otkrio zašto je došlo do sukoba i kako su se on i Krstić godinu dana kasnije na Svetskom prvenstvu u Istanbulu pomirili, a kasnije postali i kumovi.

"Izgledalo je malo bezveze. Bili smo dve nedelje na pripremama na planini, ljuti, nervozni i na jednom treningu smo se Krle i ja nešto zakačili i od tad smo prestali da pričamo", rekao je Miloš.

Na pitanje voditelja oko čega ste se zakačili, Teo je odgovorio:

"Ma jedna sitnica na treningu... Nemoj to, nemoj to, ma ajde da ti ja ovo... I eto tako... Nismo pričali celo to prvenstvo, gde smo igrali najbolje. Imali smo sjajnu saradnju, na tom prvenstvu smo najbolje igrali zajedno kao tandem", rekao je Teodosić.

Godinu dana kasnije došlo je do pomirenja.

"Naredne godine u Turskoj Duda nas je stavio u istu sobu. Sigurno je čuo da ne pričamo i namerno je to uradio. Treba da provedemo tri nedelje u sobi a ne pričamo... Prvih pet minuta, sedimo na krevetu i ćutimo. Posle pet minuta ja otvaram mini bar i pitam ga 'hoćeš vodu', a on kaže 'neću'. Nešto kasnije Novica me nazove da idemo u grad, ja se okrenem ka njemu i pitam 'hoćeš u grad' i on kaže 'da'. Tad smo se pomirili i kasnije postali kumovi", rekao je Teo.

