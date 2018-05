DATOME NE DA BRADU: Neću se brijati ako uzmemo titulu!

Iskusni Điđi Datome veruje da njegov tim može da odbrani titulu.

On se podsetio koliko je bilo lepo popeti se na krov Evrope.

- Bio je to sjajan osećaj, voleo bih da ga ponovo iskusim, ali sada je novi turnir, samo sam uzbuđen što sam ovde. Svaki F4 je drugačiji, iskusio sam to na svojoj koži da je svaki posed posebno važan. Bitno je biti spreman, raditi ispravno tokom cele sezone, sve to dolazi na naplatu. Zato verujem jer verujem u rad koji nas je doveo do završnog turnira - rekao je Datome.

On dodaje da su navijači izuzetno važni.

- Navijači su veliki deo našeg uspeha, znam da će biti glasni i znači nam što su verovali u nas toliko da su rezervisali karte još ranije.

Prošle godine se zbog titule šišao, ali ove neće biti brijanja.

- Ne znam zašto svi mrze bradu. Bila je to opklada sa Perom kao prijateljem, ali sada ne diramo bradu - jasan je Datome.



NE PROPUSTITE ŠANSU DA SE NAĐETE NA MUNDIJALU U RUSIJI!

Kurir sport

Foto: EPA / Andrej Cukić

Kurir

Autor: Kurir