MAGIČNE LOPTE U BEOGRADU: Evo na kojim lokacijama u glavnom gradu možete da sretnete svoje košarkaške idole!

U Knez Mihailovoj ulici, kod šoping centrara "Ušće" i "Rajićeva" odnosno na Kalemegdanu, biće postavljene četiri magične košarkaške lopte na kojima će navijači moći da napišu svoje poruke, slikaju se i podele selfije na društvenim mrežama.

U petak u Ulici kneza Mihaila od 12 do 16 časova fanovima će se predstaviti kapiten KK Crvena zvezda i treći najbolji defanzivac Evrolige Branko Lazić, košarkaši Partizana ali i nekadašnji reprezentativac Srbije Duško Savanović, ambasador Evrolige.

Subota je u istom terminu na platou TC "Ušće" rezervisana za druženje sa ostalim ambasadorima Evrolige, dok će u nedelju takođe u Knez Mihailovoj ulici kod TC "Rajićeva" autograme i poklone deliti košarkaši Crvene zvezde Ognjen Dobrić i Stefan Janković.

Centralna fan zona stacionirana je na Kalemegdanu gde će se sa navijačima slikati košarkaš Crvene zvezde Nemanja Dangubić kao i bivši košarkaš Zlatko Bolić. Prisutne će zabavljati popularni fristajler "Tricky", sa svojim najnovijim vratolomijama sa loptom.

Za svakog navijača rezervisani su pokloni - majice i suveniri sa oznakama Fajnal fora koji se prvi put održava u prestonici Srbije.

Akcija se održava pod motom "we bring basketball to you", a učešće je besplatno.

Kurir sport/TANJUG

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir