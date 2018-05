OBRADOVIĆ PRED FINALE: Igrači Fenera su najbolji učitelji koje mogu da imam

Trener košarkaša Fenerbahčea Željko Obradović rekao je da se njegova ekipa od početka sezone pripremala da dodje do fajnal-fora Evrolige, kao i da se u finalu protiv Real Madrida ne sme koncentrisati na samo jednu stvar, jer je to "kompletan tim".

"Sve kreće tokom leta, pripremamo se od početka da budemo ovde gde smo sada. Mi smo tokom prethodnog leta napravili plan, suočili smo se s odlaskom tri bitna igrača, doveli smo nove i odmah smo počeli da stvaramo motivaciju da budemo ovde. Izvukli smo se iz problema u kojima smo bili, stvorili smo dobar tim i sada smo došli do još jednog finala", rekao je Obradović novinarima u Beogradu.



Fenerbahče će sutra igrati Protiv Real Madrida u svom trećem uzastopnom finalu Evrolige, a Obradović je čestitao Madridjanima na svim rezultatima tokom sezone.

"Velika je čast što ćemo igrati u još jednom finalu, treću godinu zaredom, ali to znači da imam neku strategiju koja daje rezultate na nivou kluba. Imamo zdrave i spremne igrače koji su glavna stvar u svemu ovome što postižemo. Pred nama je veliko finale protiv kluba koji ima veliku istoriju, devet titula u Evroligi. Ovo je pravi trenutak da čestitam Pablu (Lasu) na svemu što je Real uradio ove sezone s ekipom koja je imala dosta povredjenih igrača, ali je uvek pronalazila način da igra dobru košarku. Zaslužili su da igraju ovo finale", rekao je Obradović.

Na pitanje novinara kako komentariše igre košarkaša Reala Luke Dončića, Obradović je kazao da je Slovenac "pre svega pametna osoba".



"Ali imao je i sreće da bude u klubu kao što je Real, da ima Lasa za trenera, da igra u timu sa sjajnim igračima. Sve mu je to pomoglo da bude na ovom nivou na kom je sada. Čestitam mu na svemu. On sve odgovore što se tiče njegove budućnosti ima u svojim rukama", rekao je trener Fenerbahčea.



Obradović je ponovio da je za njega "velika čast" što se fajnal-for igra u Beogradu.



"Osećam se odlično što se igra ovde u Beogradu i stalno insistiram na tome. Svaki minut me usrećuje koji provodim u Srbiji, jer ja ne živim u svojoj zemlji, ali želim da se vratim i živim ovde", rekao je Obradović.

On je kazao da najviše uči od svojih igrača, kao i da se svakog jutra budi i shvata da ne zna sve.



"Moji igrači su najbolji učitelji koje mogu da imam. To je moj način rada i to stvara moj karaktet. Oni me podučavaju svakim danom, a ja to pokušavam da prilagodim, menjam u odnosu na situaciju. Zahvalan sam im na tome. Košaraka je vrlo jednostavna, sve što se dešavalo poteklo je od igrača, a potom su to trenerili pokušali da prilagode", rekao je Obradović.

Srpski trener kazao je da je format Evrolige jako dobar i da je iz godine u godinu sve zahtevniji, kao i da je format fajnal-fora veoma zanimljiv.



Košarkaš Fenerbahčea Kostas Slukas rekao je da ne razmišlja previše o tome koje mu je predstojeće finale u karijeri i dodao da je njegova ekipa radom i zalaganjem zaslužila da se nadje u finalu.

"Ne razmišljam o tome koje mi je ovo finale i koju titulu mogu da osvojim. Moj posao je da se koncentrišem na cilj. Ne mogu ni da razmišljam o tome da li sam lider ove ekipe... Lider ekipe je trener, on pravi taktiku i odredjuje ko će kada da igra i šta da radi. Ponosan sam i srećan sam što smo ovde. Cele godine smo kvalitetno radili i zaslužili smo da budemo ovde. Sutra igramo protiv jednog jako dobrog tima, koji je sada kompletan. Biće teška i dobra utakmica, siugran sam. Nadam se da ćemo uspeti da osvojimo trofej", rekao je Slukas.

Finalna utakmica Evrolige izmedju Fenerbahčea i Real Madrida igraće se u nedelju od 20.00 u Beogradskoj areni.



