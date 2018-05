TITULA U LITVANIJI: Juniori Lijetuvos Ritasa osvojili juniorsku Evroligu

Od početka utakmice litvanski tim je kontrolisao meč, sve do same završnice, u kojoj je ekipa iz Rima stigla do izjednačenja na minut i po do kraja (69:69). Ključnu trojku koja je prelomila susret pogodio je Deividas Sirvidis, jedan od najboljih igrača turnira koji se ove godine održavao u Beogradu.



Najzaslužniji za trijumf u pobedničkoj ekipi bili su Marek Blaževič sa 20 poena i 11 skokova, kao i već pomenuti Deividas Sirvidis koji je ubacio 18 poena uz šest uhvaćenih lopti. Kod gostiju istakli su se Luka Konti sa 22, Dalf Adem Panopio sa 18, i Pol Eboa (najbolji skakač turnira) sa 17 poena i 13 skokova.



Srpski klubovi Crvena zvezda i Mega takmičenje su završili u grupi sa po jednom pobedom i dva poraza.



Kurir sport

Foto: Euroleague.net

Kurir

Autor: Kurir