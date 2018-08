DA LI ĆE SE OVO OSTVARITI? Evo kako Stefan Janković može iz Zvezde u Partizan

Stefan Janković prelazi iz Crvene zvezde u Partizan! Ova vest je potresla košarkašku javnost, ali od toga, po svemu sudeći, neće biti ništa. Odnosno, crno-beli bi mogli da ga dovedu samo ako isplate propisano obeštećenje.

Krilni centar koji je eksplodirao u crveno-belom dresu prošle sezone ima ugovor sa Zvezdom na još dve godine i klub sa Malog Kalemegdana očekuje da se Stefan pojavi na početku priprema kod novog trenera Milana Tomića 13. avgusta.

- Prema Jankoviću nemamo nikakva dugovanja, on je u potpunosti isplaćen, a ima ugovor u trajanju od još dve godine. Stefan nije izrazio želju na napusti Crvenu zvezdu, niti nam se bilo ko obraćao da bi ga angažovao, tako da je situacija potpuno jasna. Janković je igrač Crvene zvezde i pojaviće se na početku priprema - prenosi zvaničan stav kluba portparol Igor Vujčin.

Oko Jankovića se sve zakuvalo činjenicom da se Zvezda strašno pojačala na centarskim pozicijama. Vratio se Majk Cirbes, stigli su Dušan Ristić i Majkl Odžo, a sada i Muhamed Faje. Kada se u priču ubaci i iskusni Stratos Perperoglu, mada je on više krilo nego krilni centar, jasno je da za Stefana Jankovića neće biti previše minuta, ili ih neće biti u meri koju je nagovestio protekle sezone.

Navodno, košarkaševi menadžeri Rade Filipović i Vladimir Dragutinović nisu zadovoljni perspektivom svog klijenta na Kalemegdanu i preporučuju mu da razmisli o promeni sredine. Međutim, jedina opcija je da neki klub Zvezdi isplati otkupnu klauzulu. To može da uradi i Partizan, ako ima novca. Pokušali smo povodom toga da kontaktiramo s košarkašem, s njegovim menadžerima i predsednikom crno-belih, ali nam se niko od njih nije javljao.



Nebojša Čović, predsednik kluba sa Malog Kalemegdana, nije preterano uzbuđen zbog informacije da bi Stefan Janković mogao da pojača večitog rivala.

- Na odmoru sam, imam i ja valjda pravo na to - bilo je prvo što nam je rekao Čović, a na pitanje o Stefanu Jankoviću, kratko je odgovorio:

- On ima ugovor, tako da me to u vezi s Partizanom ne interesuje.