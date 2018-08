ĆALCI, EVO PEHARA: Marko Pecarski i Uroš Trifunović krenuli stopama očeva

Igraj, sine, bravo! Ove reči su se sigurno često čule tokom Evropskog prvenstva za juniore, na kome se Srbija okitila zlatom.



Na pravom putu da čak i da nadmaše svoje očeve su šampioni Evrope u košarci Marko i Uroš. Marko je sin igrača koji je obeležio jednu epohu Partizana Miroslava Pecarskog, a Uroš nekadašnjeg Zvezdinog asa Aleksandra Trifunovića.



Za početak, zanimalo nas je da li ih očevi gnjave i dave, koliko su strogi, a koliko pomažu u košarkaškom razvoju.

UROŠ: Tatini saveti mi mnogo znače! Ipak je on iskusan košarkaški trener i sve što kaže bude mi od velike pomoći. Ume i da me pritisne, ali sve to radi da bi mi pomogao.

MARKO: Tata je zadovoljan kad dajem maksimum pa kako god da bude i, naravno, daje mi savete. Prošao je kroz sve što ja tek treba da prođem i trudim se da upijam sve što mi kaže i da ga slušam. Mislim da zasad to sve dobro ide.



Da li ste verovali i očekivali da ćete se iz Letonije vratiti kao prvaci Evrope?

UROŠ: Nadali smo se tome, nije mala stvar uzeti zlato na Evropskom prvenstvu. Nadali smo se i dočeku i svi smo oduševljeni. Ponosan sam na saigrače i stručni štab jer smo stvarno jako trenirali celih 40 dana za ovo. Na kraju smo uspeli da ostvarimo cilj i osvojimo zlato.

MARKO: Iskreno, očekivao sam i verovao da ćemo da osvojimo titulu. Mislim da zvanje MVP (najkorisniji igrač šampionata) dolazi uz to. Prošle godine smo osvojili, pa je normalno da smo i ove godine u turnir ušli s istim očekivanjima. Čak mislim da je ova generacija dominantnija nego '99. godište i stvarno mi nije neko veliko iznenađenje što se sve ovako desilo.



Kada je bilo najteže?

UROŠ: Definitivno utakmica s Crnom Gorom. Ušli smo malo slabije, pravili greške u odbrani. Ali držali smo utakmicu na nekoj liniji gde smo imali kontrolu i na kraju smo pobedili. Uz onu sa Nemačkom, to je bila najteža utakmica.

MARKO: Mislim da Crna Gora nije imala sreće, izbacili su Špance, s nama igrali produžetke. Da nije bilo one trojke, mi bismo tu utakmicu izgubili. Mislim da su odlična ekipa, nisu uradili koliko su mogli.

Oni koji košarku ne gledaju redovno, Uroša Trifunovića prepoznaju po fizičkom izgledu. I svi se slažu da ih građom, a pre svega frizurom podseća na čuvenog Dražena Petrovića.

- Takvu kosu imam odmalena. Drago mi je ako me porede s tako velikim igračem, ali ovo je moja kosa odmalena i to je to. I ne šišam je dok je zlato tu (osmeh).

SIN

Marko Pecarski

Datum rođenja: 12. februar 2000.

Mesto rođenja: Hihon (Španija)

Visina: 208 cm

Pozicija: centar

Klubovi: Mega Leks, Bajern II, Partizan

Reprezentacija: prvak Evrope 2017, 2018.

OTAC

Miroslav Pecarski

Datum rođenja: 21. mart 1967.

Mesto rođenja: Kikinda

Visina: 211 cm

Pozicija: centar

Klubovi: Partizan, Aris, Panatinaikos, Panionios, Kantu, Šole, Hihon

Reprezentacija: prvak Evrope U19 1987.

SIN

Uroš Trifunović

Datum rođenja: 5. decembar 2000.

Mesto rođenja: Beograd

Visina: 200 cm

Težina: 88 kg

Pozicija: bek šuter

Klubovi: Zemun, Mega Bemaks, Karšijaka

Reprezentacija: prvak Evrope 2018.

OTAC

Aleksandar Trifunović

Datum rođenja: 30. maj 1967.

Mesto rođenja: Beograd

Visina: 201 cm

Pozicija: bek

Klubovi: C. zvezda, Zadar, Frajburg, Vroclav, Beopetrol

Reprezentacija: -

