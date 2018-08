KOŠARKAŠKI VAPAJ IZ ZAPADNE SRBIJE: Daniloviću, Tomaševiću, pogledajte šta nam radi OVAJ ČOVEK! Gasi nam klub!

Sve je počelo posle odluke KSS da Klik bude izbačen iz Prve B lige zbog navodno nedostavljene dokumentacije. Ariljci su se oglasili u javnosti, a stigao je i ekspresan odgovor iz Beograda - niste poslali potrebnu dokumentaciju i to u tri navrata.



- To je laž! Čista laž. Za sve imamo i dokaze, potvrde o poslatoj dokumentaciji, pečate i evidentirane datume. Ovde se radi u nečemu potpuno drugom, a to je da jedan čovek, skrivajući se iza KSS uništava naš klub, nema ovo veze sa legendama srpske košarke Danilovićem i Tomaševićem, verujem da oni nisu ni upućeni u sve, zato bih voleo da čuju i našu stranu priče - počeo je priču Dejan Vučićević, potpredsednik i sportski direktor kluba sa Moravice.

Odmah smo želeli da čujemo o kome se radi, ko ne želi Arilje na košarkaškoj mapi Srbije?



- Reč je o Dušanu Projoviću, potpredsedniku KSS! Odgovorno tvrdim da on stoji iza svega ovoga, gura čovek neke svoje klubove to je očigledno. Hajde da sednemo i pogledamo se u oči! Imam dokaze za sve, sve je poslato, a šta se dalje desilo sa tim, da li je možda iz Saveza neko nešto sakrio ili zaturio to već nije naš problem.

Kako trenutno stoje stvari, Klik će naredne sezone biti član Druge Srpske lige.



- Ma, nećemo igrati! Povlačimo se predsednik, ja, svi iz kluba... Mi smo entuzijasti koji imaju svoje privatne poslove, ovde smo naravno volenterski, iz želje da odavde krene neki novi Danilović, Bodiroga, Tomašević. Pa, gasimo se, deca će nam na ulicu, nećemo igrati sigurno najniži rang takmičenja, jer nam tu nije mesto.



Imate rok do 1. oktobra, pardon, vi ipak nemate

Iz Košarkaškog saveza u Arilje stigao je dopis da klubovi do 1. oktobra mogu da izmire sve dugove i obaveze koje imaju.

- Odgovorili smo da ćemo u skladu s tim i postupiti, iako smo mi sve već uredno i poslali. A, onda nam odgovoraju "e, za vas to ne važi". Čekaj, pa poslali nam prvo upustvo šta da radimo, a posle ne važi. A, za koga onda važi? Ne dugujemo nijedan dinar Savezu, treneru, igračima. Nismo kupovali rangove. Imamo vrhunske uslove, ali izgleda da nismo podobni Projoviću - jasan je nekadšnji igrač OKK Beograda i internacionalac u Francuskoj.



Projović bio oduševljen Ariljem

Potpredsednik KSS Dušan Projović bio je gost na jednog utakmici Klika.

- Na pitanje kako mu sve izgleda rekao da je perfektna organizacija, da klubovi iz KLS nemaju takvu organizaciju. Oduševio se! E, kako sada na jednom ne valjamo? Kako smo pre godinu i po dana imali super organizaciju, a sada nemamo - pita se Vučićević.

