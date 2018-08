REGLAND O DOLASKU U ZVEZDU: Odavno znam za Delije! Ovakva prilika se ne propušta (VIDEO)

Amerikanac Džo Regland (28) novi plejmejker Crvene zvezdes priprema se za put u Beograd, gde će se priključiti novim saigračima u crveno-belom dresu.

Ekipa je obavila neophodna testiranja u ponedeljak i utorak, a u sredu je odradila i prvi dvočasovni trening.

Dolaskom Mohameda Fajea, koji stiže u Beograd u četvrtak i Reglanda, trener Milan Tomić i stručni štab imaće na raspolaganju kompletan sastav, i sasvim dovoljno vremena da se pripreme za sve izazove nove sezone.

Prema rečima Reglanda, i pored drugih opcija koje je imao na stolu, izbor kluba i grada nisu bili teški:

"Izabrao sam Crvenu zvezdu i grad Beograd jer sam osetio da je to odlična prilika za mene. Igrati za tako veliki klub i to pred navijačima koji su među najboljima u Evropi...Takva prilika se ne ukazuje često" započeo je intervju za klupski sajt nekadašnji plej "Vičita Stejta" i do ove sezone organizator igre Lokomotive, i nastavio o atmosferi i publici na utakmicama Crvene zvezde koja definitivno postaje „mamac" za brojne igrače iz svih krajeva sveta.

"Za njih, navijače znam odavno. Oni (navijači Crvene zvezde) su nadaleko poznati po atmosferi koju prave na utakmicama svog kluba i zaista sam oduševljen što ću igrati pred takvom publikom, i za klub koji ima takvu podršku"

Džo Regland kao organizator igre crveno-belih , osim što zna kakvu će podršku imati, dobro zna i da ga čeka puno rada i puno utakmica:

"Znam da su ciljevi Crvene zvezde uvek veliki. Međutim, za početak ne očekujem ništa osim velikog rada sa saigračima i stručnim štabom, kako bi na kraju imali odličnu sezonu u svim takmičenjima, najpre ABA ligi i Evrokupu".

Crvena zvezda je u prošlosti već imala u svojim redovima Amerikance koji su imali sličan put kao i Džo Regland. Markus Vilijams i Tejlor Ročesti su takođe igrali za ruski klub Lokomotivu, pa nakon toga stizali do trofeja i uspeha u crveno-belom dresu, kao organizatori igre Crvene zvezde:

"Sjajni igrače koje znam od ranije, i znam kakav su put imali. Međutim, ovu odluku doneo sam zato što znam da je ovo, ponavljam, izvanredna prilika za mene da igram za veliki klub sa odličnim timom koji će biti 'kompetitivan' i kandidat za visok plasman u svim takmičenjima koje bude igrao. Cilj koji imamo je samo jedan, a to je pobeda" rekao je novi organizator igre crveno-belih koji će se ekipi pridružiti narednih dana.

Ekipa Crvene zvezde prvih nekoliko dana pripremnog perioda provešće u ritmu dvorana – popodnevno trčanje i sticanje kondicije, a prve prijateljske utakmice zakazane su za kraj avgusta.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Kurir