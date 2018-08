POBEDA ORLIĆA U NOVOM SADU: Kadeti Srbije boljii od Litvanije u borbi za plasman od 5. do 8. mesta

Izabranici selektora Vlade Vukoičića slavili su u veoma teškoj i borbenoj utakmici zahvaljujući odličnoj igri u poslednjoj četvrtini u kojoj su uspeli da slome otpor rivala: Srbija – Litvanije 73:66 (11:16, 19:20, 18:18, 25:12). Poslednjeg dana šampionata u Novom Sadu, reprezentacija Srbije igraće u u subotu (18:15) u borbi za peto mesto sa selekcijom Grčke.

Obe selekcije su očekivale da se nađu u borbi za medalje i zato ne treba da čudi što im je trebalo vremena da pronađu pravi ritam. Srbija je nešto bolje počela, povela sa 9:4 u četvrtom minutu, ali su Litvanci do kraja prve četvrtine uspeli da preokrenu rezultat – 16:11. I u nastavku susreta igralo se rastrazano i na mahove. Naš mladi tim je serijom 8:0 ponovo došao u vođstvo u 15. minutu – 23:20, da bi rival do kraja poluvremena uspeo još jednom da preokrene i na poluvreme ode sa prednošću od šest poena – 36:30.

Litvanci su čuvali vođstvo sve do 26. minuta kad je Srbija poenima Mušikića i Stefanovića stigla do izjednačenja – 44:44. Finiš treće deonice ipak je pripao rivalu koji serijom 10:4 vratio prednost na svoju stranu pred odlučujućih deset minuta duela. Lazar Stefanović je sa pet vezanih poena bio najzaslužniji za seriju 11:0 i novo vođstvo Srbije 59:54 u 33. minutu. U poslednji minut srpski kadeti su ušli sa tri poena prednosti 67:64. Bila je to sasvim dovoljna zaliha da se mudrom igrom u penal završnici dođe do pobede – 73:66.

– Uz Španiju, Francusku, Tursku i Hrvatsku, Litvanci i mi smo bili među ekipama kojima su davane najveće šanse za medalju. Oni će se boriti za mesto na pobedničkom postolju, a mi smo morali da igramo utakmicu za plasman. Zato nije bilo lako nijednoj ekipi. Litvanci su bili sjajni u dosadašnjem delu šampionata. Bili su najefikasniji, imali daleko najviše indeksnih poena. U proseku su postizali 88 poena. Zato je naš veliki uspeh što smo ih sveli samo na 66. U poluvremenu smo se dogiovorili da ne igramo sa njima koš za koš, već da iz jake odbrane tražimo pone iz tranzicije i našu šansu. Uspeli smo u toj nameri i mnogo boljom igrom u nastavku došli do pobede. Poslednjeg dana Evropskog prvenstva igramo protiv Grčke sa kojom smo se sastajali i u pripremnom periodu. Radi se atipičnoj ekipi, koja nema visokih igrača, koja igra čvrsto u odbrani, vrši opstrukciju svih 40 minuta, a šansu traži u brzim napadima. Bez obzira na sve naša je obaveza da ih pobedim i trijumfom završimo šampionat – istako je Vlada Vukoičić, selektor srpskih kadeta.

SRBIJA U16: Ivković 2, Paunović 6, Manojlović 8, Agoč 4, Andrić 4, Stefanović 18, Svetozarević 3, Mušikić 12, Tarlać 7, Škobalj 4, Joksimović 5, Pavićević.

LITVANIJA U16: T. Tubelis, Marčulinois 8, Jonauskas 4, Preibis 6, Repsis 6, A.Tubelis 14, Zikas, Makauskas 2, Rubstavičijus 4, Pivorius 13, Rubinas 9, Butuks.

Kurir sport

Foto: KSS

Kurir

Autor: Kurir