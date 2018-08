NAMESTIĆE MI SAOBRAĆAJKU ILI ĆE ME OTROVATI! NBA zvezda u strahu: Ukoliko odem u London to će biti poslednji put da čujete za mene!

Kanterov otac optužen je u Turskoj za terorističko udruživanje.

"Plašim se za svog oca. Preti mu zatvor i to nije šala. Međutim, čak i ako ga kazne sa 15 godina robije, ne verujem da će tamo provesti 15 godina, jer mislim da predsednik (Erdogan) neće toliko biti na vlasti. A nadam se da neće ni živeti toliko dugo. Viđećemo. Čekamo", rekao je Kanter, prenosi sarajevski portal klix.ba.

Kanter će u januaru naredne godine morati da putuje u London, gde je zakazan duel između Njujork Niksa i Vašington Vizardsa.

"Nemam više turski pasoš, ali sam i dalje državljanin Turske. Ukoliko odem u London i sačeka me Interpol, moraće da me pošalju u Tursku. To bi verovatno bio poslednji put da čujete za Enesa Kantera. Ne bi me upucali, jer bi im to pravilo probleme, ali uradili bi nešto drugo. Namestili bi mi saobraćajnu nesreću ili bi me otrovali", kazao je Kanter.

Navodi se da je on dodao i da to što kritikuje vlasti u Turskoj ne znači da ne voli svoju zemlju.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir