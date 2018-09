DODIRNIMO ZVEZDE: Crveno-beli počeli prodaju sezonskih ulaznica!

I ove godine klub se potrudio na sve moguće načine, da olakša prodaju sezonskih karata svim zainteresovanima, tokom 30 dana koliko je planirana prodaja.

Najvažnija olakšica osim vrlo povoljne cene je i popust od 1000 dinara, koji će za razliku od prethodne sezone, biti obezbeđen samo za nosioce članske karte kluba "ZVEZDAŠ”!

Klub podseća, da svi koji do sada nisu izvadili člansku kartu, moći će bez mnogo muke to da urade u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, pre nego što kupe novu sezonsku kartu i to bez dodatnih troškova (klub preuzima na sebe trošak izdavanja kartica). Takođe, tu pogodnost mogu ostvariti i osnovne "Zvezdaš” kartice i kartice višeg nivoa (bronzana, srebrna, zlatna, platinasta i dijamantska) koje su pojedinci obezbedili kroz donacije svom klubu. Svi vlasnici "Zvezdaš” kartica će biti u mogućnosti da na Malom Kalemegdanu personalizuju svoje članske kartice!

Sve donacije i svoj status, koji Vam donosi karticu višeg nivoa, možete pronaći na sledećem linku: https://www.did.rs/donatori/

Procedura je vrlo jednostavna, uz par jednostavnih koraka i unos osnovnih ličnih podataka kupca, dobijate Vašu člansku kartu KK Crvena zvezda.

Neophodni formulari za popunjavanje podataka (sezonska i članska karta KK Crvena zvezda mts) čekaju Vas u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, a možete ga preuzeti i OVDE.

Naglašavamo da je članska karta uz kupovinu sezonske karte - besplatna!!!

Takođe, popust za jednu sezonsku kartu se ostvaruje na osnovu jedne članske karte – što znači da će svaki kupac sezonske karte za tribine, morati da izvadi člansku kartu na svoje ime, ukoliko želi da ostvari popust za sezonsku kartu 2018-2019 KK Crvena zvezda.

Za vlasnike sezonskih ulaznica iz prethodne sezone, obavezno je poneti karticu na uvid, radi ostvarenja popusta!

Samo na prodajnom mestu „Mali Kalemegdan" vršiće se izdavanje članskih karata, tako da, ukoliko nemate člansku kartu, a želite da ostvarite popust, neohodno je da dođete do Malog Kalemegdana.

Prva nedelja prodaje sezonskih karata je rezervisana za vlasnike sezonskih karata iz prethodnih sezona, i numerisana mesta neće moći da se kupe u prvoj nedelji, dok će tribine i parteri biti dostupni i za nove kupce (nenumerisane karte).

Takođe, za sve Zvezdaše koji nisu iz Beograda, a žele da kupe sezonsku kartu, online prodaja će zvanično početi sa radom od druge nedelje prodaje (od 10.og septembra).

Sezonske karte KK Crvena zvezda mts za sezonu 2018-2019 važe i za sve utakmice KKŽ Crvena zvezda i mlađih selekcija KK Crvena zvezda.

Godišnje ulaznice za sezonu 2018/2019 će osim gotovinom moći da se kupe platnim karticama, a za vlasnike kreditnih kartica KOMERCIJALNE BANKE i BANKE INTEZA, i svih debitnih kartica, biće omogućena kupovina na tri ili šest mesečnih rata.

Klub još jednom podseća na cene svih sezonskih ulaznica sa i bez popusta za sezonu 2018-2019.

Prodaja sezonskih ulaznica i izdavanje članskih karata obavljaće se svakog radnog dana od 10-18 časova, i subotom od 12-18 časova u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu.

Svaka pobeda je lepša, i svaki poraz lakši, kada imamo sa kime to da podelimo. Kada znamo da su sa nama i deo nas, ljudi koje je povezala jedna stvar - ljubav, i vernost prema Crvenoj zvezdi.

Tlocrt sa sektorima možete pogledati ispod:

