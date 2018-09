SJAJAN OTPOR OSVAJAČU LIGE ŠAMPIONA: Mega se borila, ali na kraju ipak poražena

Izabranici Dejana Milojevića su u finišu uspeli da spuste razliku na 4 poena, ali je iskusni AEK uspeo da odbrani pobedu i na kraju slavi.

Najbolji u redovima Mega Bemaxa su bili Goga Bitadze sa 27 poena i 8 skokova (indeks 35) i Kostja Mušidi sa 13 poena. U ekipi AEK-a su se istakli Jonas Mačijulis sa 23 poena (trojke 6-7) i Ksavijer Mejs sa 19 poena.

Naredni kontrolni meč Mega Bemax igra protiv kineske ekipe Beijing u sredu 12. septembra od 16 časova u hali Vizura Sport u Zemunu.

U prvoj četvrtini je viđeno puno poena sa obe strane uz dobru igru Bitadzea, Fundića i Mokoke a rezultat posle prvih 10 minuta postavlja Janjić trojkom, 29:27. U drugoj četvrtini su igrači Mege dopustili previše prostora u odbrani što gosti koriste i trojkama stižu do plus 11. Mega je zaigrala bolje u odbrani, smanjila minus, ali AEK u finišu vraća dvocifrenu prednost za 45:55 na poluvremenu.

AEK sredinom treće četvrtine stiže do plus 14, ali Mušidi i Bitadze pokreću ekipu i Mega polako spušta minus do 4 poena, 69:73. U finišu četvrtine je opet bio pad koncentracije u odbrani pa je rezultat 73:83 pred poslednjih 10 minuta.

Igrači Mege se nisu predavali u poslednjoj četvrtini, Bitadze i Mušidi su pokrenuli seriju pa je u nekoliko navrata minus bio spušten na 4 poena, ali Mega ne koristi nekoliko prilika da preokrene meč pa je AEK došao do zaslužene pobede, 97:104.

Mega Bemax: Mušidi 13, Janjić 3, Marjanović 11 (6 asistencija), Islamović, Ašćerić 8 (5 asistencija), Mokoka 12, Bitadze 27 (8 skokova, 3 blokade, indeks korisnosti 35), Stanić 6 (4 skoka), Koprivica, Mišković 8 (5 skokova), Fundić 9.

A.E.K: Ksantropulos 2, Šakota 16, Calmpuris 9, Macijulis 23, Mejs 19, Agravanis, Moraitis, Grifin 7, Rogkavopulos, Roberson 8, Janopulos 6, Hanter 14.

Foto: Mega bemax

