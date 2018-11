ZVEZDA JE SIROMAŠAN KLUB: Nebojša Čović priznao da je zvao Trinkijerija pre Partizana! Moj prijatelj Andrea je bio nestrpljiv!

Čović je istakao da je zadovoljan kako je krenula sezona.

- Zadovoljan sam kako smo krenuli u ovu sezonu. Potpuno smo stabilizovali tim, ali ovu sezonu koristimo da stabilizujemo i klub nakon veoma napornih sezona koje smo igrali u Evroligi. Onaj ko nije igrao Evroligu ne zna koliko je naporno i teško proći Evroligu u svakom pogledu i u organizacionom i finansijskom. U organizacionom mislim i na sastav tima i na igrače i na stručni štab. Zvezda ima dodatan pritisak i stalno se očekuje da pobeđuje iz opravdanih, ali i neopravdanih razloga - ipak, to je Crvena zvezda. Ko ne zna da igra i radi pod pritiskom ne treba ni da ulazi u kolo, ali za sada sve funkcioniše kako treba, bez obzira na tri poraza u Evrokupu. To je kao u životu, nikada nećete imati samo pobede i samo lepe stvari, mora da bude i određeni broj poraza. Treba se potruditi da, ako već moraju da se dogode, da se dogode tamo gde je manje značajno, u odnosu na ključni cilj - započeo je Čović.

Istakao je da je cilj crveno-belih uvek isti - da se bude najbolji.

- Cilj je dobar plasman u ABA ligi. Ne bih sam sebi stavljao na vrat pritisak titule po svaku cenu, trudićemo se da ostvarimo što bolji rezultat, a po tome može da se zaključi šta je cilj. Isto je u domaćem prvenstvu i Kupu Radivoja Koraća, u Evrokupu... Videćemo, dokle stignemo i kako stignemo. Znamo šta su naši zadaci i očekivanja od Crvene zvezde - uvek biti najbolji.

Zvezda je evropsku sezonu otvorila se četiri vezane pobede, pa su navijači već krenuli da razmišljaju o osvajanju Evrokupa.

- Gledam na to kao na stepen nezrelosti jer to su sve faktori koji mogu da vas dovedu u situaciju da izgorite kao klub. Niko neće da pogleda realno situaciju i ambijent u kome funkcionišemo, mi smo siromašan klub, koji čini velike napore da se održi u najelitnijim takmičenjima. Nemamo para za bacanje i da trošimo na raznorazni skauting. Kada imate pare za igrače od 500.000 evra i više smanjuje vam se mogućnost da promašite kod izbora. Lovite igrače kada su ispod 300 ili 400 hiljada evra po sezoni, onda je taj prostor da napravite grešku ogroman. Drugo, pare ne igraju, ali igrači igraju za pare. To su naše objektivne mogućnosti kojima pravimo rezultate. Zvezda se ni prošle godine nije obrukala u Evroligi, 11 pobeda je ostvarila, videćemo ko će još to da uradi. A dobro se sećate kakvi su pritisci, napadi bili na mladog trenera. Stručnog, kompetentnog, maltene je čovek kriv za sve, a zapravo nije ni za šta kriv. Zvezda nije bolestan klub da svake sezone mora da bude prvak vasione. To nije ni regularno, kao što se u našoj zemlji događalo pre izvesnog vremena. Ipak, da se ne vraćamo na ta vremena, idemo dalje.

Zvezda je u finalnoj seriji ABA lige prošle sezone poražena od Budućnosti, pa ove sezone ne nastupa u Evroligi. Ipak, Čović smatra da je ovo prilika da se klub dodatno stabilizuje.

- Nije dobro što se dogodilo, ali kad se već dogodilo budimo realni. Dajte da iz ove sezone izvučemo stabilizaciju i da se vratimo na stare staze. Veliki broj nazovi zvezdaša zaboravlja gde je Crvena zvezda bila 2011. godine i gde je bila u Evropi. Zvezda je profesionalna od sezone 2012/2013, pa nadalje. U Evropi se nigde nije obrukala, bilo je i lakih i teških utakmica. Zaboravlja se da je Zvezda dobila Real u Madridu, ne postoji nijedan “veliki” klub koji nismo pobedili prošle ili pretprošle sezone. Imate dežurne kritičare koji sve znaju sa strane i samo pričaju. Uopšte nije lako, veliki je pritisak i mnogo troši ljude koji rade na tom poslu. Kako u menadžmentu i u stručnom štabu. Moramo da sačuvamo prisebnost, da idemo bez euforije, utakmicu po utakmicu. Duga je sezona, treba izdržati do sredine juna. Pritom imate poremećaje sa FIBA prozorima, gde treba igrači da igraju za reprezentaciju. Šta će klubovi da rade? Što sad klubovi koji igraju Evroligu ne daju klubove za reprezentaciju, šta mene briga što Evroliga nema pauzu. Valjda je reprezentacija, pauza je napravljena za Evrokup, valjda reprezentacija ne treba da predstavlja ne znam kakvu vrstu kompromisa, već najjači i najbolji igrači. Da ne spominjem NBA, kakva je onda regularnost kvalifikacija? Slovenija je prvak Evrope, a ne može da se plasira. Hrvatska, takođe ima veliki problem, iako neki NBA igrači igraju i očekujem da ćemo mi proći, ali se mučimo. Šta je cilj? Ne treba mnogo pameti, da ovakve kvalifikacije ne služe ničemu. Taj koji je to smislio nema baš mnogo mozga u glavi.

Govorio je i o situaciji da sve veći broj igrača ne dolazi na reprezentativna okupljanja, već se okreću individualnom radu ne bi li imali uspešniju klupsku sezonu.

- Ja ne volim to, kao predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije 1995/1996 kada smo se spremali za finale Olimpijskih igara sa SAD uspeo sam da vratim igače koji tada nisu hteli da igraju za reprezentaciju. Kratko pamtimo, tada sam se “jurio” i sa Divcem i sa Danilovićem i sa Paspaljom. Svi su imali ljutnju, ali smo razgovorima uspeli da se dogovorimo. Dužan si da vratiš zemlji ono što je uložila u tebe. Svaki klub je deo zemlje, niko se nije rodio kao NBA igrač. Mogu da razumem ugovore, život, NBA, karijeru, ali uvek može da se nađe prostor da se igra za reprezentaciju. Pod uslovom da nije ovako kao sada. Ne mogu da kritikujem NBA što ne puštaju igrače, ali isti tretman treba da imaju i evropski klubovi. FIBA ne sme da pogleda prema NBA ligi, a ovde maltretira Evropu. Za mene je reprezentacija najvažnija stvar, ako igrač odbije da igra, znači da nije dovoljan broj razgovora napravljen sa njim. Ne verujem da bi Jokić odbio kad bismo napravili dobar pristup, sa njima treba imati kontakt i tokom godine, da vidite kako igraju, da li možete da im pomognete ovde.

Menadžeri dosta utiču na odluke igrača, ali smatra da interes zemlje treba staviti ispred svih ostalih.

- Faktor menadžera ima veliki uticaj. Ne mogu da govorim o generalnom pristupu, ali objektivno od igrača do igrača je promenljivo. I naši menadžeri treba da shvate da imaju obaveza prema državi, ne bi u tome uspeli da im država nije dala bar malo prostora. Ne bih se upuštao u nerešene relacije trenera i menadžera, jasno mi je na šta ciljate, a tu, nažalost, ima svega i svačega. Interes zemlje treba da bude iznad svih interesa i zaboraviti sve nesporazume. Ipak smo mi košarkaška zemlja, iako volimo da gledamo fudbal.

Najvatrenije pristalice Zvezde godinama ne dolaze na mečeve ABA lige, ali Čović nije pridao tome preveliki značaj.

- Nama je drago kad su na utakmici, ali nikog nećemo da teramo ili da vodimo javnu polemiku zašto dolaze ili ne. Pustimo vreme da odradi svoje, to se radi kada nema rešenja. Meni i svima u klubu je potpuno čista savest, vreme je pred njima, pa neka vreme izleči problem, ako je uopšte problem. Imamo u proseku oko 4.000 ljudi u ABA ligi, a 5.000 u Evrokupu. Oni imaju i drugu zanimaciju jer fudbalski klub beleži izvanredne rezultate i to treba podržati, ali Zvezda nije samo fudbal.

Fudbalerima crveno-belih je poručio da budu hrabri i da ništa nije nemoguće.

- Ako budu hrabri imaju šansu da prođu u sledeću fazu u Ligi šampiona, ako ne mislim da su već sada napravili ogroman uspeh. Imaju šanse da budu treći i da odu u Ligi Evrope, generalno su napravili izvanredan rezultat. Ne treba ih opterećivati, ovo je rezultat koji niko nije mogao ni da sanja, svaka čast.

Čović je zadovoljan kako funkcioniše sve u klubu, ali je istakao da postoji specifična hemija između košarkaša i stručnog štaba.

- Svaki trener od 2011. u Zvezdi je odradio jako dobar deo posla, od Pešića do Vukoičića, Radonjića, Alimpijevića... Tomić je vredan, sistematičan, radi svoj posao. On je Tomić, nije Milojević, kao što Milojević nije Tomić. Voleo bih da je košarka fudbal, barem sa finansijskog aspekta, ali nije. Svako radi dobar posao, mislim da smo napravili pravi izbor i pravi izbor igrača. Sjajna je hemija, da se dobro slažu, Zvezda ima 15 izvanrednih igrača, pokrivena je na svim pozicijama. Ostaje da poželimo da ne bude povreda, dosta je naporno. Sve funkcioniše, biće izazove, ne možete sve da predvidite, iako nismo neiskusni. Izvanredni ljudi su u stručnom štabu i Gavrilović i Topić i Kosović i novi kondicioni trener, hemija koja može da izdrži sve napore. Na terenu se vidi sve ono što se zapravo ne vidi, svlačionica, uprava. Kada vidite na terenu tim tada vam je jasno da je sve po sportskoj subordinaciji dobro složeno i da funkcioniše.

Prošle sezone se govorilo o tome da je Tomić bio pred vratima Zvezde, ipak klub je odlučio da sačeka odluku Radonjića.

- Prošle godine je bilo razgovora sa Tomićem i napravljen je dogovor s njim, ali je naša odluka bila da sačekamo razmišljanje Radonjića. Izlazni tajming Tomićev bio je 4. jul, Radonjić je tada bio u Americi i rekao je da sačekamo. Tomić se usled toga opredelio za Olimpijakos, sasvim očekivano, a Radonjić je odluku doneo tek 11. jula. Nismo imali veliki izbor, nismo pogrešili što smo doveli Alimpijevića. Znao sam da mu treba još godinu, dve, znao sam da postoji opasnost da relativno brzo izgori. Stvorila se medijska halabuka, pametnjakovići sa komentarima. Dule nam je izgoreo u Podgorici u finalu, posle finalne serije je podneo ostavku koju sa ljudima iz uprave nisam hteo da usvojim. Specifična, teška sezona u kojoj ste mogli mnogo toga da naučite. Skauting, dovođenje igrača, stare Zvezdine legende - sve smo prošli i naučili neke lekcije.

Čović je otkrio i šta je udaljilo Sita Alonsa od klupe Zvezde prošle sezone, iako je dogovor već bio postignut.

- Bilo je razgovora sa Sitom Alonsom, on se dogovorio da odradi sezonu sa nama, tj. do kraja prošle sezone u domaćem prvenstvu, ali nije mogao da zadovolji performanse koje su propisane za trenere. Strani trener u našoj zemlji može da bude samo strateg koji je osvajao nacionalno prvenstvo ili je sa reprezentacijom uzimao prvenstvo Evrope. Alonso je i pored toga pristao da sedi na klupi, da ne ustaje, a da skače neko drugi, ali mi na to nismo pristali. Onda je Sito otišao u Cedevitu i sami procenite da li je pogrešio.

Bilo je kontakta i sa sadašnjim trenerom Partizana Andreom Trinkijerijem.

- Trinki je moj stari prijatelj, zanimljiv je. Nije me iznenadilo što je potpisao za Partizan. Mislim da je bio nestrpljiv, da je nestrpljivo uradio jer se otvorio posle toga Makabi, pa Baskonija - evroligaški klubovi. On je dobar trener, zna posao trenera i šou majstora. Super, to je novi kvalitet sa svima nama. Razgovarali smo, on je otišao u Ameriku da vidi da li će tamo biti pomoćni trener, imao je saobraćajni udes. Jedne godine sam čekao, pa dočekao, ove godine nisam mogao da čekam. Nisam ga video od dolaska u Beograd, videćemo se uskoro. Ne verujem u subotu, mirnije mi je da gledam derbi sa strane.

Derbiju sa Partizanom koji je na programu u subotu od 17 časova nije posvetio mnogo pažnje.

- Što se tiče Crvene zvezde - utakmica kao i svaka druga. Nemamo razloga da se nešto posebno “palimo”, idemo jednu po jednu, polako. Trinkijeri će dati nešto novo, celoj košarci u našoj zemlji. Sportska scena u Srbiji liči na gladijatorske arene, malo jednog i drugog, pa da bude zanimljivo. Kako je ko koga dovodio, priče o parama, državnim projektima, bankomatima. Zvezda je u svakom tretutku spremna da položi svoj račun, što bi mi to radili? Bolja je finasijska situacija, ali je i dalje teška. Sistem nije potpuno održiv po smislu održivosti. Voleo bih da maja, juna imam završen račun za prethodnu sezonu i da imam postavljen budžet. Košarka je sport koji će morati da ima dotaciju od države od države, za razliku od fudbala. Svaka pobeda u Evroligi donosi 37.000 evra, fudbal: pobediš u Ligi šampiona dobiješ 2,7 miliona evra. Odigraš nerešeno i dobiješ 900.000, koliko nam pobeda treba da stignemo samo nerešeno? To je fudbal, košarka nije dovoljno vrednovana i samo takmičenje, Evroliga mora da pronađe i druge modele. Olimpijakos, Panatainaikos, Žalgiris svi su na dotacijama države. Imaju oni i vlasnike koji daju privatne pare, ali pored toga dobiju pare od Grčke. Nama država pomaže i pomaže svima ne samo Zvezdi, zahvalni smo na tome i vrednovaćemo rezultatima. Za razliku od drugih sam svestan da se od prošlosti ne živi, nego od rezultata - zaključio je Čović.

