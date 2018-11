STEFAN JANKOVIĆ JEDVA ČEKA VEČITI DERBI: To nije utakmica, to je RAT!

Košarkaški večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, koji je na programu u subotu od 17 časova u okviru 9. kola ABA lige, imaće posebnu dimenziju za Stefana Jankovića.



Momak koji je zapalio košarkašku javnost i posle mnogo bure tokom celog leta iz Zvezde prešao u Partizan, na specifičan način najavljuje utakmicu koja i jednima i drugima mnogo znači nakon serije loših rezultata u Evropi.



- Svi znaju koliko nam ta utakmica znači. Ja sam prošle godine video šta to znači, to nije utakmica, to je rat! Ta utakmica može dosta da nam promeni - rekao je Janković za b92.

Jasno je da će za crno-belu "četvorku" eventualna pobeda biti veća od svega, ali i da će ga poraz dodatno zaboleti, baš kao što će svaki navijač, u zavisnosti od rezultata koji postignu njegovi ljubimci u subotu uveče, žestoko slaviti ili još žešće tugovati.



S maskom na licu zbog nedavne operacije nosa, na parket će s dodatnim motivom i Rade Zagorac. Poznato je da su crveno-beli hteli da ga angažuju, ali da je on to odbio zbog želje da zaigra za crno-bele.

- Ne vidim da treba da se pripremamo drugačije za taj duel nego za neki drugi. Derbi je interesantan, a naš cilj je da se rasteretimo i spremimo kako treba da bismo imali konstantnost u 40 minuta, kako trener želi.

