PORUKA DIVČEVE ĆERKE POTRESLA JE SRBIJU... A tek će vas šokirati kako je Petra saznala da je USVOJENA! (FOTO)

Komentar koji je Petra Divac ostavila pored jedne porodične fotografij,e koju je objavila na Instagramu, rasplakao je njene pratioce na društvenim mrežama.

"Zauvek zahvalna zbog mogućnosti da svet doživim sa ovim ljudima. Zauvek zahvalna i ponosna što ih zovem svojom porodicom. Srećan Dan zahvalnosti", napisla je Petra.

foto: PrintScreen

Snežana Divac je nedavno otkrila da je Petra oduvek znala da je usvojena.

"Ona je samo na drugi način ušla u našu porodicu. Ljubav je apsolutno ista. To je isto kad rađaš drugo dete pa se plašiš da ga nećeš voleti kao prvo. Ona je imala tri, četiri godine kad sam joj rekla. Kod nas je došla prijateljica koja je dojila bebu i Petra me je pitala da li sam je dojila. Rekla sam joj da nisam. Onda me je pitala da li sam dojila Luku i Matiju, rekla sam da jesam. Ptala me je zašto nisam nju. Rekla sam joj: 'Zato što te ja nisam rodila'. Davala sam joj odgovore u odnosu na njena pitanja", otkrila je u emisiji "150 minuta".

Petra živi na relaciji Srbija - Amerika. Pre nekoliko godina je otvrila blog u kome piše o sebi, školovanju, članovima svoje porodice... Ona ne voli puno da se eksponira u javnosti, umesto fensi krpica i šminke više je zanimaju motori, a umesto fotki iz noćnih provoda na društvene mreže objavljuje porodične fotografije.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir