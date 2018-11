(UŽIVO, KURIR TV) PRŠTAĆE NA SVE STRANE! Partizan - Crvena zvezda (17.00)

Tok meča

Mnogo je igrača koji su bili u oba kluba



Stigao i Paspalj

Na derbi je stigao i ambasadoer lige i legenda Partizana Žarko Paspalj, kome društvo pravi ćerka.

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

Crno-beli u lošem raspoloženju dočekuju večitog rivala, nalaze se u seriji od tri poraza zaredom, ali ni Zvezda ne blista u poslednje vreme, iako je i dalje jedina ekipa koja nije doživela poraz u ABA ligi.

Treneri debituju u derbiju!

Kuriozitet današnjeg derbija jeste to da će i Andrei Trinkijeriju i Milanu Tomiću ovo biti prvi put predvoditi svoj tim na najvećem derbiju na ovim prostorima.

foto: Starsport©, ABA Liga

Poslednjih pet okršaja večitih - Zvezda uspešnija

Poslednji međusobni okršaj večitih bio je u januaru ove godine. Sastali su se u ABA ligi i Zvezda je slavila rezultatom 86:74.

Poslednjih pet susreta:

Crvena zvezda - Partizan 86:74

Partizan - Crvena zvezda 84:100

Partizan - Crvena zvezda 86:81

Crvena zvezda - Partizan 82:73

Partizan Crvena zvezda 86:81

Janković u centru pažnje: Nije to utakmica, to je RAT

Stefan Janković će prvi put zaigrati protiv svog bivšeg kluba.

"Svi znaju koliko nam ta utakmica znači. Ja sam prošle godine video šta to znači, to nije utakmica, to je rat! Ta utakmica može dosta toga da nam promeni", rekao je košarkaš Partizana pred derbi.

foto: Starsport©

Zagorac debituje!

Jedan od najboljig igrača Partizana, Rade Zagorac, svestan je da će mu ovo biti prvi derbi u karijeri.

"Sve je debitantsko za mene ove sezone. Imao sam slična iskustva igrajući za Megu protiv Partizana i Zvezde, pa imam osećaj kako to može da izgleda. Priprema u taktičkom smislu se ne razlikuje od drugih utakmica, najvažnija je mentalna priprema", rekao je Zagorac.

foto: ABA Liga

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir