Trinkijeri je skoro preuzeo mesto šefa struke crno-belih, ali je i svojevremeno bio i selektor Grčke.

foto: Kurir Sport/Predrag Gajić

On je na klupi reprezentacije Grčke bio skoro dve godine, od 2012. pa do 2014. godine. Njega je na tom mestu nasledio Grk Kacikaris koji je samo nekoliko dana kasnije doživeo katastrofu na EP u Španiji i to od selekcije Srbije. Orlovi su tada u osmini finala deklasirali Kacikarisove momke rezultatom 90:72.

Trinkijeri je osim Grčke selekcije vodi i timove Brosea, Kantu, Uniks...

