SELEKTOR TVRDI DA NEMA SUKOBA SA ASOM DENVERA: Đorđević: Jokića vidim kao jednog od vođa reprezentacije Srbije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević najavio je da će 2022. godine doći do tzv. smene generacija među "orlovima" i da među predvodnicima nove vidi Nikolu Jokića.

Đorđević je već četiri godine na čelu košarkaške selekcije Srbije i ističe da aktuelni sastav "orlova" može da se nosi sa evropskim i svetskim silama još četiri godine.

- Mislim da smo ovih godina planski radili i spremni smo za smenu generacija. Verovatno će ta smena definitivno nastupiti 2022 - rekao je Đorđević i objasnio u čemu vidi da tim u ovom sastavu još ima snage za nove izazove:

- Ova generacija je dužna sebi, naglašavam sebi, da se bori za najsjajniju medalju. A to može da uradi na Evropskom prvenstvu 2021. i još jednom može da se pokaci na Olimpijskim igrama (2020). Naravno, i na Svetskom prvenstvu u Kini 2019, ako se plasiramo, treba da idemo na medalju - naveo je Đorđević.

Bez obzira na to što ga dugo nema u reprezentativnim akcijama, Đorđević veruje da će Nikola Jokić biti jedan od predvodnika srpskih košarkaša posle 2020. godine.

- Od te 2022. Bogdanović će verovatno biti jedan od lidera reprezentacije, uz Milutinova, Nedovića i Jokića. Oni će morati da nastave sa ovima mlađima i da ih kao iskusniji uključe da mogu da iznesu sledeći ciklus od otprilike četiri, pet godina - naveo je Đorđević.

Osim spomenutih vedeta, selektor Srbije veruje da će za četiri godine stasati i neke mlade nade, čije karijere već idu u pravom smeru.

- Dolaze neki igrači koje čekamo poput Pena, Todorovića i svih onih mlađih koji su se pojavljivali do sada sa nama. Kroz naš sistem je do sada planski prošlo 40 igrača. Sad smo za kvalifikacije pozvali jednog igrača kako bi ušao u sistem. To je Uroš Luković. Ne zaboravljam generaciju U20 Gudurić, Rebić, Jaramaz. Od njih može da se dosta izvuče. Tu je Pecarski, prošle godine je bio kod nas u Bajernu, i ja sam insistirao da dođe ovde da bi pre svega atletski napredovao - otkrio je Đorđević.

