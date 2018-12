NAVIJAČI U PODGORICI DIRNULI OBRADOVIĆA: Evo šta je trener Fenerbahčea rekao posle ovacija dobijenih u Morači

Trofejni stručnjak izjavio je posle utakmice u Podgorici da je dirnut dočekom.

"Zahvaljujem se navijačima na ovakvom dočeku. To mi mnogo znači. Drago mi je što me ljudi cene u Podgorici. Presrećan sam što sam ponovo ovde. Pre utakmice sam imao priliku da vidim neke drage ljude. Navijači su me zaista dirnuli", rekao je Obradović.

Fenerbahče je savladao Budućnost 89:65 zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu.

"Bila su ovo dva različita poluvremena. U prvom delu je Budućnost bila agresivna u odbrani i zadala nam mnogo problema, ali se u nastavku sve to promenilo, jer je bilo jasno da su nosioci igre protivnika bili veoma umorni", poručio je Obradović i zaključio:

"Ovolika razlika nije realan pokazatelj odnosa na terenu".

