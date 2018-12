Cene ulaznica ostaju nepromenjene i one će koštati od 400 za tribine, 600 za parter do 2.500 dinara za ložu.

Navijači ulaznice za derbi 12. kola ABA lige mogu kupiti nas tadion Partizana, kancelarija 220 od 10 do 16 časova, kao i Ticketline Novi Beograd od 10 do 18 časova, dok će na dan uakmice moći da se kupe i na blagajni dvorane "Aleksandar Nikolić" od 16 časova pa sve do početka utakmice.

Meč Partizana i Cedevite biće odigran sutra od 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić".

