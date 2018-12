NBA ZVEZDA ŽESTOKO UDARILA NA SRBINA: Jokić ima 140 kilograma a najveći je PADAVIČAR u istoriji NBA lige!

Klipersi su prethodne noći naneli najubedljiviji poraz Denveru u ovoj sezoni, slavili su rezultatom 132:111, a meč je obeležilo isključenje Nikole Jokića sredinom treće deonice.

foto: Profimedia

Poljski košarkaš je nakon jednog blagog kontakta sa Jokićem teatralno pao i sudije su svirale faul. Jokić je pobesneo u tom momentu, nasrnuo je na sudiju i zaradio dve tehničke greške i isključenje.

Nakon meča, Gortat je žestoko kritikovao Srbina.

"On je veoma vešt, ne mora stalno da pada, ali to se dešava. Na kraju se bunio a gurnuo me je van terena. Bio bi faul u svakom slučaju".

foto: Profimedia

"On je najveći padavičar u istoriji lige. Ne samo ove sezone, već u istoriji lige. Čoveče, imaš 140 kilograma i padaš čitavu utakmicu", rekao Gortat.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir