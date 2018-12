PREDSEDNIK PARTIZANA O PODRŠCI VUČIĆA: Pomaže nam iz DVA RAZLOGA, mi smo primer kako treba da se vodi klub (KURIR TV)

On je istakao da sa predsednikom ima dobre kontakte i da postoje dva razloga zašto Vučić podržava uprvau crno-belih.



- Ja sa predsedednikom države, možda imam sreće, ali imam jako dobre odnose i kontakte. On pomaže Partizanu iz dva razloga. Prvi je što zna šta Partizan i Zvezda znače Srbiji, a drugi, što zna kako se vodi Partizan danas. Zna da će svaki dinar koji država i sponzoti daju Partizanu biti potrošen na budućnost i nažalost na deo prošlosti i dugova, rekao je Mijailović.

Prvi čovek Košarkaškog kluba Partizan, zatim je dodatno pojasnio na šta misli:

- On zna kako se danas vodi Partizan i imamo ličnu podršku od njega. Čuo sam i ja te priče o pomoći države Partizanu i načinu na koji se danas vodi Partizan. U medijima, zapravo ne u medijima, već mi to šalju po društvenim mrežama. Ko radi dobro, ako ima podršku predsednika to nije sramota i ja sam siguran da danas i drugi klubovi mogu da prepisšu način na koji sada radi Partizan, rekao je Mijailović

