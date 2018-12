PREDSEDNIK PARTIZANA O DUGU PREMA VUJOŠEVIĆU: Platićemo samo ono što moramo, a ne ono što Dule ili bilo ko drugi očekuje (KURIR TV)

- Kada sam došao u klub dug prema Vujoševiću je bio oko 390.000 evra. On je u septembru prošle godine tužio klub jer je sklopio sporazum sa Nikolom Pekovićem, iz vremena kada je on bio predsednik, da mu se odmah isplati rata od 100.000 evra. Dakle, ja kada sam rekao da mu je plaćen dug, nisam se pravilno izrazio, niti je on to tačno preneo Ja sam rekao da mu je plaćen dug od 116.000 evra i to je Partizan platio, počeo je Mijailović.

Sa najtrofejnijim trenerom u istoriji KK Partizan nastavljeni su razgovori oko ostatka duga.

- Uvidom u dokumentaciju obe strane uočena su neslaganja. Oko nekih bonusa. On je sačekao prvi septembar i ponovo nas tužio FIBA BAT-u. Mi smo poslali dokumentaciju i rekli da se ne slažemo sa delom onoga što Vujošević potražuje.

Mijailović je upitan i kako će sve biti rešeno:

- Partizan od Marfin banke potražuje 182 miliona dinara. Ročište je zakazano za mart. Takođe, članovi UO su dali klubu oko 750.000 evra. Mi ćemo sve dugove izmiriti. S tim što ja, kao predsednik ne pravim nikakvu razliku između Vujoševića i drugih poverilaca. Plaćaćemo ono što moramo, a ne ono što dugujemo, rekao je predsednik Partizana i dodao:

- Ja Partizan vodim kao svoju kompaniju. Dužan sam da plaćam ono što vidim, a ne ono što neko očekuje ili me pritiska. Ja o svakom dinaru mislim gde ide, ono što moram, moram da platim , a neke stvari nećemo plaćati sigurno, rekao je Mijailović.



Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir