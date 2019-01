NAPRAVLJEN PRVI PRESEK ZA OL-STAR NOĆ: Nikola Jokić sve bliži najvećoj utakmici zvezda preko bare, ali Luka Dončić je ipak najveće iznenađenje cele lige! (FOTO)

Luka Dončić igra briljantno u svojoj prvoj sezoni "preko okeana" što se vidi i u glasovima za NBA Ol star, i da su na snazi stara pravila mogli bismo da ga proglasimo za startera!



Na današnji dan, kada je napravljen i prvi presek glasova za Ol-star noć Luka je skupio neverovatnih 679.839 glasova, tako da je na poziciji niskog igrača odmah iza neprikosnovenog Lebrona Džejmsa (1.083.363 glasa).



Biće potrebno da se desi čudo do 24. januara, do kada traje glasanje, a da Lebron Džejms ne bude "kapiten zapada" (prati ga Stef Kari sa 793 hiljade glasova) nakon čega će odabrati preostale saigrače, dok je za istu poziciju na istoku Janis Adetokunbo najveći favorit, što i ne čudi posle monstruoznih partija ove sezone.



Na zapadu, manje od Lebrona Džejmsa i Luke Dončića imaju Kevin Durent (659,968) i Entoni Dejvis (605,417), dok su izdali i navijači Nikole Jokića koji je sedmoplasirani u istoj kategoriji igrača sa svega 235.272 glasa, daleko od očekivanja.



Kada je u pitanju pozicija beka na Zapadu, iza Stefa Karija i Derika Rouza su Džejms Harden (541.606 glasova) i Oklahome Rasel Vestbruk (459.792).



Na istoku dominiraju Janis Andetokunpo (Milvoki, 991.561 glas) i Kajri Irving (Boston, 910.329), dok je jedini koji bi mogao da ih ugrozi za mesto kapitena još Kavaj Lenard(Toronto, 774.172), koji je do ove sezone bio deo zapadne konferencije.

All-Star fan voting first returns are in. Halleluka pic.twitter.com/2xdEs6bquT — Dave McMenamin (@mcten) January 3, 2019





Važna informacija za glasače jeste da samo danas glasovi vrede duplo!



Ovogodišnji Ol star meč se održava u "Spektrum centru" u Šarlotu 17. februara 2019.

