MORNAR SE ŽALIO POSLE PORAZA U TRILERU: Barani smatraju da su oštećeni protiv Partizana (KURIR TV)

Barani su se posle meča zvanično žalili jer smatraju da je posle poena VBolera do kraja meča ostalo manje od 1.9 sekundi koliko je Partizan imao za akciju iz koje je iznudio faul, koji ga je doveo do pobede. To je predstavnicima medija preneo generalni menadžer kluba iz Bara Đorđije Pavićević.



Inače, meč u Pioniru rešen je posle prave drame, pošto je 1.9 sekundi pre kraja Antibija Voler pogodio dvojku za vođstvo Barana. 73:72. Partizan je posle minuta odmora izveo aut u polju Mornara, a Đorđe Drenovac je 0,4 sekunde pre kraja faulirao Aleksa Renfora.

Partizanov plej je pogodio jedno, promašio drugo bacanje, ali je Lendejl posle ofanzivnog skoka i odbojke pogodio za važan trijumf tima trenera Andree Trinkijerija.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir