LJUDINA! NBA ZVEZDA POMAŽE UGROŽENOJ SRPSKOJ PORODICI: Crnogorac Nikola Mirotić gradi kuću za Srbe iz Vukovara! (FOTO)

Mir Božiji, Hristos se rodi. Kada pomislimo na Božić uvijek prvo pomislimo na porodicu i dom. Na početku Božićnog posta podijelio sam sa vama radost o pomaganju porodici Varga. Kao što znate, zbog povrede sam bio sprijecen da nastupam na utakmicama, ali to nije ni najmanje uticalo na moju želju da djeca porodice iz Varga dobiju dom. Zato ću uplatiti potreban iznos za izgradnju njihove kuće. Neka bi plamen ognja iz Vitlejema ogrijao svaku dušu, obradovao svako dijete i osvijetlio tamu. Još jednom i još mnogo puta: Hristos se rodi! Christ is born! When we think of Christmas, we always think about family and home. At the behining of Christmas fast, i have shared with you the joy of helping Varga family. As you may knkw, due to my injury, I wasn't able to play. Nevertheless, that didn’t affect my wish, that children from Varga family should have their home. Because of that I will donate funds for construction of their house. May the Betlehem flame brings warmth to every soul, happines to every child and light to beat the darkness! Once more and many more times: Christ is born!!!

