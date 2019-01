BARANI PREBOLELI PARTIZAN: Voler, Vranješ i Luković vodili Mornar do pobede protiv Zadra

Barani su zaboravili šokantan poraz od Partizana u Beogradu i zabeležili šesti trijumf u regionalnom takmičenju.

Zadar ima učinak 5-10.

Domaćin je u finišu prvog poluvremena stigao do dvocifrene prednosti, a u nastavku išao i do maksimalnih "plus 14", pa je do kraja rutinski odradio posao.

Najzaslužniji za trijumf Barana bili su Taj Voler i Nemanja Vranješ sa po 16 poena, dok je Uroš Luković imao dabl-dabl sa 13 poena i 11 skokova. Najefikasniji su u Zadru bili Lovre Bašić i Mario Litl sa po 17 poena.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Mornar/Media pro)

Kurir

Autor: Kurir