TRINKIJERIJEVE REČI POSLE MONAKA ĆE VAS ŠOKIRATI: Ono što je trener Partizana kazao niko nije očekivao (KURIR TV)

– Čestitke Monaku, igrali su veoma čvrtu utakmicu, posadili su nas u školski autobus i vozili nas po Beogradu 40 minuta. Napravili smo sjajan povratak u poslednjoj četvrtini i samo je nekoliko detalja odlučilo i sprečilo nas da pobedimo utakmicu, rekao je Trinkijeri.



Potom je bio nešto konkretniji i pohvalio igrače koji su pokazali veliki karkter.

– Ne postoji izgubljena utakmica, igra se do zadnje sekunde. U poslednjoj četvrtini smo nešto promenili, a u prve tri nismo shvatali kako treba igrati sa njima. Naši bekovi su bili katastrofalni, promašivali otvorene šuteve, kasnije smo počeli da napadamo koš. Trebalo je da zakucavanjem priđemo na -3, promašili smo i primili trojku. To je rešilo utakmicu. Moji igrači su pokazali veliki karakter, tako nešto nikad nisam video i to će biti prva stvar koju ću u budućnosti gledati kada je u pitanju igra.

Atmosfera je bila fantastična.

– Atmosfera je bila fantastična, sve bolja i bolja i žao mi je što nismo mogli da navijačima vratimo rezutatom. Mnogo je lakše posmatrati negativne stvari nego videti šta smo napravili u četvrtoj četvrtini. Moramo na kraju utakmice da budemo mrtvi umorni, to je način na koji moramo da igramo svaku utakmicu, dodao je Italijan.

Iz grešaka moraju da se izvuku pouke, a još jednom se našalio u odgovoru na pitanje kako pogađati otvorene šuteve.



– Pre Monaka moramo da idemo u Zadar, biće veoma teška utakmica. Moramo da pogledamo greške, da naučimo nešto iz njih i nadam se da nećemo da idemo ponovo u školu u Monako, da ćemo igrati malo drugačije. Sutra sve igrače stavljam u atubous, vodiću ih do Morave, umočićemo ruke u Moravu i sve ćemo pogađati. Šalu na stranu, zna se kako se dolazi do toga, hoćeš da pogađaš, šutni 500 puta na treingu. Moramo da ubrzamo igru i da malo više pogađamo otvorene šuteve u Monaku, pojasnio je trener crno-belih.

